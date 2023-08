‘Voor zijn kiezers is dit het bewijs dat hij het slachtoffer is’: Amerika-kenner over aanmelding van Trump in gevangenis

Voormalig Amerikaanse president Donald Trump heeft zich donderdagavond, plaatselijke tijd, aangemeld in de gevangenis van Fulton County. Het gevolg van een aanklacht wegens de manipulatie van de verkiezingsuitslag van 2020 in de staat Georgia. ‘Al acht ik de kans op veroordeling klein’, zegt Amerika-kenner Kristiaan Versluys (UGent).

Wat was de concrete aanleiding voor Trumps verschijning in de gevangenis van Fulton County, Georgia?

“Trump is in de staat Georgia aangeklaagd voor poging tot verkiezingsfraude tijdens de presidentsverkiezingen van 2020. Het is de vierde strafzaak tegen de oud-president. Hij werd eerder al tweemaal aangeklaagd op federaal niveau door speciaal aanklager Jack Smith. Op staatsniveau is Trump aangeklaagd in New York en Georgia.”

Wat heeft zich concreet in en rond de gevangenis afgespeeld?

“De oud-president is met zijn privévliegtuig van New Jersey naar Atlanta gevlogen. Voorafgegaan door een groot konvooi is hij, rond 19.30 lokale tijd, in de Fulton County Jail aangekomen. De wereldpers wachtte hem er op. Hij heeft er slechts een twintigtal minuten doorgebracht. In tegenstelling tot bij de vorige aanklachten vond er geen persconferentie plaats nadien, maar hij herhaalde wel dat er sprake is van een heksenjacht tegen hem.”

Er werd ook een mugshot, een gevangenisfoto, gemaakt. Waarom is dat zo opmerkelijk?

“Het is de eerste maal in de geschiedenis dat zulk beeld van een oud-president gemaakt wordt. Bij de vorige aanklachten vonden de autoriteiten dat niet nodig, maar hier wilden ze hem behandelen als iedere andere verdachte.

“Meteen na de formaliteiten heeft Trump het mugshot op zijn sociale netwerk Truth Social gepubliceerd. Maar opmerkelijk genoeg heeft hij diezelfde foto ook op X (het voormalige Twitter, red.) gezet. Nochtans had hij daar maandenlang niets gepubliceerd.

“Bij de foto doet Trump een oproep naar financiële steun. Zo hoopt hij op donaties. Dat mag niet verbazen: de aanklachten tegen Trump kosten hem een flinke som aan advocatenkosten, maar ook voor de verkiezingscampagne heeft hij geld nodig. Bovendien bedroeg zijn borg in Georgia 200.000 dollar. Maar normaliter moet daar niet meer dan 10 percent van betaald worden. Hoeveel Trump precies heeft moet betalen, is niet geweten.”

Wat betekent dit voor zijn kansen op de Republikeinse nominatie? Speelt deze zaak Trump in de kaart?

“Trump ligt mijlenver voor in de peilingen. Zijn tegenstanders kunnen niet tegen hem ingaan. Zij willen Trumps kiezers en moeten de oud-president sparen. Veel van de kandidaten willen dan ook zijn running mate worden.

“Voor zijn trouwe volgelingen blijft alles bij het oude: voor hen is dit het zoveelste bewijs dat Trump het slachtoffer is. Een groot deel van de Amerikanen zijn vervreemd van overheidsinstellingen en de rechtstaat, zoals het hoger onderwijs of zelfs de FBI. Dat is heel merkwaardig. Trump is de stem van de misnoegden.

“De presidentverkiezingen van november 2024 zullen beslist worden door een kleine groep van onafhankelijken. Ze hebben nog geen keuze gemaakt. Bepalend zal zijn of Trump wordt veroordeeld. Bij een vrijspraak zal zijn retoriek alleen maar versterkt worden. Indien de voormalig president veroordeeld wordt, dan zullen ze moeten beslissen of ze een veroordeelde crimineel naar het Witte Huis willen sturen.”

Hoe gaat dit nu verder? Zal Trump veroordeeld worden?

“De kans op een veroordeling is niet groot. In alle strafzaken moet hij veroordeeld worden door een jury die het unaniem met elkaar eens is. Dat is niet evident. Op politiek vlak schreeuwt hij zijn onschuld uit en zegt hij dat iedereen tegen hem is. Daartegenover probeert hij op juridisch vlak alle zaken te vertragen.

“Bovendien zal de timing van een eventuele veroordeling cruciaal zijn. De openbaar aanklager in Georgia wil de rechtszaak in oktober van start laten gaan. Maar Trump kan nog beroep aantekenen. Waarschijnlijk zullen de meeste zaken nog jaren aanslepen.

“Volgens juristen is de kans op veroordeling het grootst in Florida, waar hij beschuldigd wordt van het achterhouden van geheime overheidsdocumenten. Die zaak lijkt duidelijk en bewezen, en zou nog voor de presidentsverkiezingen kunnen worden afgehandeld. Maar daar zit hij dan weer in een staat, en mogelijk dus ook met een jury, die hem erg goed gezind is. Ik acht de kans op veroordeling klein, maar niet onbestaand. Hij zou de dans op 91 verschillende aanklachten moeten ontspringen.

“De presidentsverkiezingen van 2024 zijn voor Trump dan ook cruciaal. Volgens sommige juristen zou Trump zichzelf als president gratie kunnen verlenen voor de federale zaken. Zelfs als Biden verkozen wordt, dan is het niet onmogelijk dat die hem een opschorting van straf verleent. Zo zal het verdeelde land tenminste niet in rep en roer staan. De Verenigde Staten stevenen hoe dan ook af op een zeer moeilijke situatie.”