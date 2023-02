Voor verkrachting veroordeelde uroloog Bo Coolsaet (83) heeft gevangenis verlaten

Bo Coolsaet heeft zich vorig jaar in maart moeten aanmelden in de gevangenis van Brugge, waar hij door zijn medische toestand werd opgenomen in de ziekenhuisafdeling. Hij was in december 2020 veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte tussen 2006 en 2008.

Het meisje was toen 15 en kampte met een blaaspijnsyndroom, dat door Coolsaet werd behandeld met een vibrerend apparaat dat eigenlijk bedoeld was als seksspeeltje. Volgens de vrouw bezorgde de uroloog haar ook orgasmes en waren er ongewenste aanrakingen, zoals kussen en betastingen. Coolsaet heeft die feiten altijd ontkend en tekende zowel beroep als cassatie aan. Eind 2021 is zijn cassatieberoep verworpen en werd Coolsaet definitief veroordeeld tot twee jaar effectief.

Lees ook ‘Clitoris-drilboor’ staat centraal op nieuw proces-Bo Coolsaet

Begin deze week heeft Coolsaet na elf maanden de gevangenis al mogen verlaten. Hij zou de rest van zijn straf nu thuis mogen uitzitten, zij het onder voorwaarden. Zo mag hij geen nieuwe feiten plegen, mag hij het slachtoffer niet contacteren en moet hij haar ook vergoeden.

Mussche zegt in Het Nieuwsblad geen inspraak gehad te hebben in de strafmaat. “Voor mijn cliënte draaide het proces vooral rond erkenning. Voor haar was het belangrijkste dat de rechtbank heeft bevestigd dat deze feiten nooit hadden mogen gebeuren. Dat is wat telde voor ons.”