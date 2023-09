Voor ruim 22,3 miljard euro ingeschreven op de nieuwe staatsbon, Belfius zag bijna 4 miljard euro spaargeld wegvloeien

Er werd al voor 22.356.711.400 euro ingeschreven op de nieuwe staatsbon van één jaar die door de Belgische overheid wordt uitgegeven. Via de financiële instellingen werd op zes dagen meer dan 13,4 miljard euro opgehaald. Rechtstreeks, via de Grootboeken, werd voor bijna 8,95 miljard euro ingeschreven.

Donderdag was de laatste dag om via de Grootboeken in te schrijven op de staatsbon. Betalingen moeten ten laatste vrijdag op de rekening van het Agentschap staan. Bedragen die pas later op de rekening ontvangen worden, zullen teruggestort worden. De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.

‘Impact op economie’

Belfius laat weten dat het de voorbije anderhalve week bijna 4 miljard euro spaargeld zag wegvloeien naar de nieuwe, eenjarige staatsbon, zo maakte de bank vrijdag bekend in de marge van de presentatie van haar halfjaarresultaten.

De ruim 22 miljard euro die naar de staatsbon vloeit, kan door de bankensector opvangen worden. Maar toch zouden de banken het volume onderschat hebben, zegt financieel directeur Johan Vankelecom. “Waarschijnlijk heeft ook de staat dit onderschat.” Bovendien zal het succes van de staatsbon een impact hebben op de economie. “De 20 miljard kan niet terugvloeien naar kredieten om de economie te financieren”, klonk het.

Belfius beschikt zelf over voldoende liquiditeitsbuffer - zo’n 45 miljard euro einde juni - om het effect van de staatbon op te vangen, verzekerde het management vrijdag. “Maar ik vermoed dat er bij heel wat banken de voorbije dagen stevig vergaderd is”, zei topman Marc Raisière.