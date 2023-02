Voor het eerst komt een voetballer op het hoogste niveau tijdens spelerscarrière uit voor zijn homoseksuele geaardheid

Bekijk de videoboodschap van Jankto

In 2021 kwam ook al een Australische speler uit de lokale profcompetitie uit de kast (Joshua Cavallo) en in mei vorig jaar deed een jeugdspeler van een club op het tweede niveau in Engeland (Jake Daniels) dat. Met name de coming-out van Cavallo gold als doorbraak in het voetbal, maar hij staat veel minder in de spotlights dan Jankto. De middenvelder, nu uitgeleend aan Tsjechisch recordkampioen Sparta Praag, staat onder contract bij Getafe. Dat speelt in de hoogste competitie van Spanje, een van de vier grootste competities ter wereld. Elke dag vullen meerdere Spaanse sportkranten vele pagina’s met stukken over La Liga.

‘Dit moet zo’n last voor hem zijn geweest’, zegt Karin Blankenstein, de zus van de inmiddels overleden homoseksuele topscheidsrechter John Blankenstein. Ze is voorzitter van de John Blankenstein Foundation, die zich inzet voor de acceptatie van lgbtq-personen in de sportwereld. ‘Nu durft hij te zeggen: Ik ben wie ik ben. Dat is heel dapper.’

Jankto speelde tot dusver 45 interlands voor de Tsjechische nationale ploeg, waaronder drie op het laatste EK in 2021. Eerder speelde hij in Italië voor Udinese en Sampdoria.

‘Ik wil net als iedereen in vrijheid leven. Zonder vrees, vooroordelen of geweld’, zegt hij in het Engels op de video die hij deelde op sociale media. ‘Ik ben homoseksueel. En ik wil mezelf niet langer verbergen.’ Zowel Sparta Praag als Getafe spraken maandag direct hun steun uit voor Jankto.

Spiegelen

Een wereldwijd onderzoek van Ipsos uit 2021 concludeerde dat zo’n 20 procent van de wereldbevolking zich niet identificeert als heteroseksueel. Toch zijn er amper mannelijke (oud-)profvoetballers die er openlijk voor uitkomen op mannen te vallen of die zich identificeren als lgbtq+. Dat contrasteert met de situatie bij de vrouwen: vrouwelijke lgbtq+-profs zijn de normaalste zaak van de wereld.

De voetbalwereld heeft de reputatie een ‘machowereld’ te zijn, op veel voetbaltribunes en amateurvelden wordt ‘homo’ gebruikt als scheldwoord. zo bestookten Australische fans Cavallo vorig jaar tijdens een wedstrijd met homofobe leuzen.

‘Met heel veel dingen is het zo dat iemand de eerste moet zijn en anderen dan snel volgen’, zegt Blankenstein. ‘Voor de acceptatie kan het heel goed werken dat er rolmodellen zijn waaraan je je kunt spiegelen.’

Daarvan zijn er nog steeds weinig. In 1990 kwam de Brit Justin Fashanu, actief op het tweede niveau in Engeland, in een interview als eerste voetballer uit voor zijn homoseksualiteit. De controverse die dat veroorzaakte had een negatieve impact op zijn carrière. Jankto, Cavallo en Daniels zijn momenteel de enige mannelijke profvoetballers die openlijk homoseksueel zijn, en zij kwamen alle drie in de afgelopen anderhalf jaar uit de kast. Eerder kwamen wel spelers na afloop van hun profcarrière uit voor hun homoseksualiteit, zoals de Duitse international Thomas Hitzlsperger in 2014.

‘Natuurlijk is het begrijpelijk als voetballers de reactie van medespelers en het publiek vrezen’, zegt Blankenstein. ‘Maar ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van zijn medespelers en fans Jankto zullen omarmen. De meerderheid van de voetbalwereld accepteert homoseksualiteit.’