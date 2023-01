▶ Voor het eerst afvalwater Chinese vlucht op coronavarianten getest in ons land: ‘Staal matig positief’

Het resultaat van de eerste test op een staal uit afvalwater van een Chinese vlucht die op Zaventem landde, is bekend. “Het is matig positief op corona, wat betekent dat er maar weinig virus in het staal zit. Dat maakt het moeilijk om de variantbepaling uit te voeren op het staal, maar we gaan het toch proberen”, klinkt het bij het Rega Instituut.

Ook door een gebrek aan uitwerpselen in het water lijkt dat moeilijk te gaan worden. “We gaan zien of er iets gaat uitspringen. Alles wat niet omikron is, is zorgwekkend, aangezien dat dan nieuw zou zijn hier”, vertelt Elke Wollants, lab manager bij het Rega Instituut.

Het staal dat onderzocht werd, was immers van een dunnere aard dan de onderzoekers verwacht hadden, legt Wollants uit. “We wilden een dikkere substantie, een echte stoelgangstaal. Nu was het vooral water met wat vuil in, waar we dachten niets in te zullen vinden.” Dat het staal toch positief testte, betekent dat enkele mensen op het vliegtuig besmet waren met corona. Het staal testte overigens negatief op RSV en influenza.

Hoe het komt dat het staal niet van de gewenste aard was, weet Wollants niet. Wel is gevraagd aan de dienst die de staalname doet om dat in de toekomst te verbeteren. “We moeten het in het oog houden”, besluit Wollants. “Heel waarschijnlijk is het niets, maar dan kunnen we de bevolking geruststellen.”

‘Niet panikeren’

Volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) moeten we niet panikeren door de situatie in China en is het vooral belangrijk om te blijven vaccineren. “Maar daarnaast is de belangrijkste doelstelling snel te weten komen of er in China eventueel een nieuwe variant zou opduiken”, zei hij eerder deze week. Daarom kondigde hij aan dat afvalwater van vliegtuigen uit China die in België landen, getest worden. Bovendien moet wie na een verblijf in China coronasymptomen vertoont, zich altijd laten testen met een test die varianten kan opsporen.

Het idee van het testen van afvalwater komt overwaaien uit de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse centra voor Ziektecontrole en Preventie is het testen van het afvalwater van internationale vliegtuigen een betere manier om het virus op te sporen dan mensen bij aankomst een PCR-test te laten afleggen.

Omdat er sterk getwijfeld wordt aan de transparantie van China over de gegevens van het coronavirus, zouden deze testen een duidelijker beeld kunnen geven van hoe het virus zich muteert. “We denken dat dit iets is dat alle Europese landen zouden moeten doen”, zei Vandenbroucke maandagavond.

Vandenbroucke wil zuinig omspringen met testen, gezien de kostprijs. Daarom moeten mensen getest worden die coronasymptomen vertonen na een recent verblijf in China. Dat gaat dan over een periode van zeven dagen vóór het ziek worden. Die tests kunnen worden afgenomen door apothekers en zorgverleners.

Belangrijk is dat de gebruikte tests ook varianten kunnen opsporen. De vrees bestaat namelijk dat door de massale verspreiding van het coronavirus in China er nieuwe, gevaarlijke varianten ontstaan die per vliegtuig naar België worden gebracht.

China heropent grenzen voor buitenlanders

China heropent zondag zijn grenzen voor buitenlanders. Na jarenlange beperkingen en strenge quarantaineregels wordt het eenvoudiger om naar China te reizen. Toch zal het wellicht nog maanden duren vooraleer het aantal reizigers opnieuw op een normaal niveau zal komen, al was het maar omdat het aantal internationale vluchten vanuit China voorlopig beperkt blijft tot 10 procent tegenover de periode voor de pandemie. Tickets voor die vluchten zijn bovendien erg duur.

De Chinese autoriteiten willen ook de afgifte en verlenging van paspoorten hervatten, maar dan in de eerste plaats voor zaken- en studiereizen. De Chinese ambassades krijgen ook de vraag om voorrang te geven aan visa voor zaken- en studiereizen en voor familiebezoeken.

Een van de belangrijkste bijsturingen is dat de strenge quarantaineregels voor reizigers verdwijnen. Eerder moesten mensen die naar China reisden soms tot drie weken in quarantaine in een hotelkamer doorbrengen. Wie China wil binnenkomen, moet wel nog steeds een negatieve PCR-test kunnen voorleggen die niet ouder is dan 48 uur voor het vertrek. Het is niet langer nodig om bij de ambassade een inreisvergunning aan te vragen.