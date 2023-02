Voor en na: 1 jaar Russische agressie in Oekraïne in beeld

• Bij het begin van de invasie valt Rusland Oekraïne op drie fronten aan: de Donbas in het oosten, Cherson in het zuiden en Kiev en de provincie Tsjernihiv in het noorden. De schade in die laatste regio is groot na de Russische doortocht (beweeg de slider naar links en rechts om de voor- en na-beelden te zien):

• Russische artilleriegranaten slaan in op het voetbalstadion van de gelijknamige stad Tsjernihiv:

• Ook in het noorden wordt Charkiv, de op een na grootste stad van Oekraïne, zwaar bestookt bij het begin van het Russische offensief:

• Al op 27 februari kan het Russische leger de luchthaven van Cherson innemen, maar Oekraïne slaat terug met een bombardement waarbij veel Russische gevechtstoestellen en militaire voertuigen vernietigd worden:

• Russische raketaanvallen richten bij het begin van de invasie ook verwoestingen aan in de voorsteden van Kiev, zoals Irpin:

• Ook de brug van Irpin naar Kiev wordt gebombardeerd, waardoor honderden inwoners vast komen te zitten:

• Bij een aanval op het Retroville-shoppingcentrum op 21 maart vallen minstens 8 doden:

• Begin april trekt het Russische leger zich terug uit het noorden en wordt de verwoesting in steden als Boetsja pas echt duidelijk:

• Na de maandenlange belegering van Marioepol valt de stad in mei in Russische handen. Satellietbeelden tonen hoe het kerkhof van de stad op korte tijd snel groter wordt door het hoge aantal burgerslachtoffers. In lange greppels worden slachtoffers in massagraven begraven:

• De Azovstal-staalfabriek in de stad, waar de laatste Oekraïense militairen zich schuilhielden, werd volledig platgebombardeerd:

• Het Oekraïense leger bestookt in het voorjaar Slangeneiland, het kleine eiland voor de kust van Odessa dat bij het begin van de oorlog door Rusland werd ingenomen. De Russen zullen er zich uiteindelijk terugtrekken “als teken van goede wil”:

• De winter toont vooral artilleriegevechten over en weer in de Donbas. Dit is de stad Soledar, ten noorden van Bachmoet, na een maandenlange Russische belegering:

• Petrivka:

• Pavlivka: