Volledige raad van bestuur Juventus stapt op: onderzoek naar financiële fraude

Onder anderen Andrea Agnelli, die voorzitter was sinds mei 2010, en vicevoorzitter Pavel Nedved dienden hun ontslag in. CEO Maurizio Arrivabene is gevraagd aan te blijven om de lopende zaken af te handelen tot een nieuwe raad van bestuur is aangesteld. De volgende algemene vergadering is op 18 januari 2023 voorzien.

Het collectieve ontslag komt er nadat de jaarrekeningen van Juventus de afgelopen maanden onder de loep zijn genomen door het gerecht en de Italiaanse beurswaakhond Consob wegens vermeend gesjoemel met de boekhouding en marktmanipulatie. Juventus heeft dit echter steeds ontkend.

“We staan voor een delicaat moment en de samenhang is er niet meer. Het is beter om allemaal samen te vertrekken en een nieuw team de kans te geven het roer om te gooien”, reageerde Agnelli in een brief gericht aan alle werknemers van Juventus, die deels gepubliceerd werd door La Gazzetta dello Sport.

In het persbericht verwijst de Italiaanse club naar “het belang en de relevantie van de hangende juridische en technisch-boekhoudkundige kwesties”, een verwijzing naar het onderzoek dat het Italiaans gerecht al meer dan een jaar voert.

Het parket van Turijn onderzoekt de door Juventus gebezigde praktijk van “valse uitwisselingen” van spelers, waarbij geen geld wordt overgemaakt maar wel meerwaarden in de balansen worden opgenomen. Die “fictieve” meerwaarden zijn tussen 2018 en 2021 becijferd op ongeveer 155 miljoen euro, aldus Italiaanse media.

De beursgenoteerde club zou ook het bestaan van privéovereenkomsten met spelers, onder wie Cristiano Ronaldo, om bepaalde salarissen op een later tijdstip te betalen, voor zijn investeerders verborgen hebben gehouden. Juventus heeft verder ook financiële problemen. Het leed vorig seizoen een verlies van 255 miljoen euro, een record in het Italiaans voetbal.

Onder Agnelli behaalde Juve onder meer negen opeenvolgende landstitels, een record in de Serie A. Dit seizoen verloopt niet naar wens voor de Oude Dame, die de groepsfase van de Champions League niet overleefde. In de Serie A is Juve na vijftien speeldagen derde met 31 punten, op tien punten van leider Napoli.