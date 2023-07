Volkswagen moet Belgische klanten schadevergoeding van 5 procent aankoopprijs betalen in Dieselgate-zaak

Volkswagen gaf eind 2015 toe dat het autoconcern wereldwijd 11 miljoen dieselwagens uitgerust had met software waardoor de schadelijke uitstoot bij tests kon worden gemanipuleerd.

In juni 2016 startte Testaankoop daarom een ‘class action’ of groepsvordering. Het wou daarmee de schade herstellen van de consumenten die sinds 1 september 2014 in België de auto’s kochten. Nadat een verzoeningspoging op niets uitdraaide, ging de rechtszaak in mei 2023 van start.

De rechtbank oordeelde donderdag dat de software een “verboden manipulatie-instrument” is en dat er sprake is van “oneerlijke handelspraktijken”. Door het voertuig op de markt te brengen, kreeg de consument de misleidende informatie dat het voertuig voldeed aan alle vereiste goedkeuringen en geldende normen, zegt de rechtbank in een persbericht. Bovendien verzweeg Volkswagen de manipulatie en hield het dus informatie achter, klinkt het.

Niet alle merken

De rechtbank acht wel enkel Volkswagen aansprakelijk, niet de andere merken van de groep waartegen de procedure was ingesteld, zoals Seat, Audi en Skoda, noch invoerder D’ieteren. Volgens de rechtbank is “niet aangetoond dat zij op de hoogte waren, konden of moesten zijn van de manipulatie”. Evenmin kon Testaankoop aantonen dat Porsche voertuigen met manipulatiesoftware ontwierp, ontwikkelde of uitrustte.

Een volledige terugbetaling van de koopsom, zoals Testaankoop had geëist, acht de rechtbank “niet verantwoord”. Wel krijgen gedupeerde kopers dus een vergoeding van 5 procent van de aankoopprijs. Wie inmiddels geen eigenaar meer is, heeft recht op 5 procent van het verschil tussen aankoop- en doorverkoopprijs.

Wie komt in aanmerking?

De kopers moeten hun verblijf in België hebben, hun voertuig aangekocht hebben in de periode van 1 september 2014 tot en met september 2015, hun voertuig moet op een lijst staan die bij de beslissing van de rechtbank wordt gevoegd, én ze mogen geen software-update uitgevoerd hebben.

Gedupeerden moeten zich kenbaar maken om aanspraak te maken op de vergoeding, volgens voorwaarden die vastgelegd zijn in het vonnis. Ze hebben hiervoor vier maanden de tijd na publicatie van een verwijzing naar het vonnis in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurt onmiddellijk na het verstrijken van de beroepstermijn, voor zover geen beroep aangetekend werd. Het vonnis wordt dan ook integraal gepubliceerd op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Bovendien wordt in verschillende kranten de link naar de websites gepubliceerd.

Testaankoop spande daarnaast een tweede, klassieke procedure aan voor consumenten die hun voertuig aankochten voor 1 september 2014. De consumentenorganisatie trad daarbij op bij volmacht voor 4.368 partijen. De rechtbank oordeelde donderdag dat consumenten zich om dezelfde redenen en op grond van dezelfde voorwaarden kunnen wenden tot Volkswagen. Volgens de rechtbank is er wel nog een probleem met de controle van die volmachten, dat eerst nog opgelost moet worden.

Het is voorlopig onduidelijk of Volkswagen beroep aantekent.