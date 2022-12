Volksfeest barst los in Antwerpen en Brussel na historische overwinning van Marokko op WK voetbal

Bekijk: volksfeest barst los in grootsteden na overwinning Marokko

Het Marokkaanse elftal schrijft geschiedenis. Na een thriller van formaat dinsdagavond haalde Marokko het van topfavoriet Spanje waardoor het land nu voor het eerst naar de kwartfinales gaat. In Antwerpen, Brussel, Gent en Kortrijk liet het feest alvast niet lang op zich wachten. Zodra de beslissende strafschop het net vond, barstte het feest los.

Uit onder meer Antwerpen en Brussel duiken er video’s op van feestende supporters met bengaals vuur en vuurwerk, maar de sfeer is vrolijk. Zowel jong en oud is aanwezig op straat, meldt onze reporter ter plaatse, Bruno Struys: “Historisch is het woord dat iedereen hier gebruikt.”

De politie is in verschillende steden sterk aanwezig in het straatbeeld. Zowel na de wedstrijd tegen België als die tegen Canada kwamen Marokkaanse fans massaal op straat en mengden relschoppers zich tussen de menigte waardoor het tot onregelmatigheden kwam.

Eerder werden er ook al berichten op sociale media verspreid om zich dinsdagnamiddag te verzamelen in Antwerpen “om de Meir leeg te halen”. In verband met die oproep tot geweld zijn reeds twee minderjarigen opgepakt.