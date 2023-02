Volgens de Verenigde Staten overweegt China militaire steun aan Rusland

Blinken zei ook dat de VS spoedig nieuwe informatie zullen bekendmaken om aan te tonen waarop hun zorgen zijn gebaseerd. De Amerikaanse waarschuwing volgt op de eerste ontmoeting tussen de hoogste diplomatieke vertegenwoordigers van beide landen sinds het ‘ballonincident’. Daarin schoten de VS uiteindelijk wat zij noemen een Chinese spionageballon neer. Blinken zou eerder naar China afreizen, maar dat bezoek werd afgelast na het incident.

Dit weekend werd duidelijk dat de keiharde confrontatie tussen beide landen voortduurt. Wang noemde de Amerikaanse reactie op het incident in München “hysterisch” en “absurd” en herhaalde dat het om een weerballon gaat die uit koers raakte. “Er zijn zoveel ballonnen in de wereld, gaan de VS die allemaal neerschieten?” Ook verweet hij de VS unilateralisme en protectionisme op handelsgebied. De VS onderzoeken momenteel de resten van de ballon en zeggen er zeker van te zijn dat dit geen weerballon was.

Ook vice-president Kamela Harris waarschuwde China zaterdag al om geen “dodelijke steun” aan Rusland te leveren. De VS geloven dat China al bepaalde surveillance-apparatuur levert aan de Wagner-strijders in Oekraïne, en Blinken zei dat de VS informatie hebben dat China ook overweegt “verschillende soorten dodelijke steun te leveren, inclusief wapens”.

Vredesvoorstel

Zaterdag betoogde Wang juist dat China “noch een inactieve toeschouwer was geweest noch olie op het vuur had gegooid” in Oekraïne. Ook kondigde hij aan dat China met een voorstel zal komen voor de beslechting van de oorlog in Oekraïne op grond van de beginselen van het VN-Handvest. “Maar sommige krachten lijken geen snel einde aan de oorlog te willen, zij hebben andere belangen”. Wang zei niet op welke krachten hij doelde, maar het leek een beschuldiging van de Amerikanen.

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is het “goed” als China met een vredesvoorstel wil komen, maar ze zei ook “dat een rechtvaardige vrede niet het belonen van de agressor betekent. Een rechtvaardige vrede gaat ervan uit dat de partij die de territoriale integriteit heeft geschonden, Rusland, zijn troepen terugtrekt uit bezet land.”

De afgelopen dagen heeft Wang gesprekken gehad met bondskanselier Scholz, president Macron en zijn Italiaanse collega Antonio Tajani. Hij zou zijn Europese partners een “volledige herstart” van de samenwerking hebben aangeboden. In München deed Wang de suggestie “kalm na te denken, vooral onze vrienden in Europa, over inspanningen die we kunnen ondernemen over manieren om deze oorlog te stoppen”.