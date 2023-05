Voetgangersbrug stort in in Finland: 27 gewonden, vooral jongeren

Volgens de politie stortte rond 9.30 uur een tijdelijke voetgangersbrug in. Die brug was gemaakt van stellingen en een plaat van multiplex. Op foto’s is te zien hoe die houten bodem uit de tijdelijke stellingenbrug is gevallen. Beelden van Finse media tonen hoe meerdere mensen nog gewond op de grond liggen. De brug lag op een aantal meter hoogte, de mensen zijn vanaf daar op de straat eronder gevallen.

De brandweer zei in de krant Ilta-Sanomat dat veertig kinderen op de brug liepen toen die instortte. Zij waren op dat moment op een schooluitstap. De gewonden zijn naar vier verschillende ziekenhuizen gebracht.

Espoo ligt ten westen van hoofdstad Helsinki. Het ongeval gebeurde in Tapiola, een zogenaamde ‘tuinstad’ in het oosten van Espoo.

Reddingswerkers aan de tijdelijke stellingenbrug. Beeld via REUTERS