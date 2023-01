Voetbalbond kiest voor Domenico Tedesco (37) als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels

Sinds het vertrek van Roberto Martinez na het teleurstellende WK in Qatar is de Koninklijke Belgische voetbalbond op zoek naar een nieuwe hoofdcoach en technisch directeur, twee functies die Martinez combineerde.

Domenico Tedesco was al even in beeld om nieuwe hoofdcoach te worden. Maandag was de KBVB al naar Duitsland gereisd om gesprekken te voeren. De 37-jarige Italiaanse Duitser voetbalde zelf nooit op hoog niveau maar is een universitair geschoold ingenieur die al op jonge leeftijd begon te coachen. Tedesco werd in september ontslagen bij RB Leipzig nadat hij enkele maanden eerder met de Duitse ploeg de DFB-Pokal had gewonnen. Eerder deed hij ervaring op bij Schalke 04 en Spartak Moskou.

Het is nog wachten op een fiat van zijn laatste club, RB Leipzig. Ook de Raad van Bestuur van de Voetbalbond moet nu nog goedkeuring geven, maar dat zou slechts een formaliteit mogen zijn. Verwacht wordt dat dat woensdag gebeurt.

Met Frank Vercauteren (66) zou ondertussen een principeakkoord zijn om technisch directeur te worden. Ook dat nieuws wil de KBVB pas officieel bevestigen als alles rond is, vermoedelijk in de loop van de komende dagen. Vercauteren zou met zijn ervaring een goede aanvulling zijn op de relatief jonge Tedesco.