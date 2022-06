Voertuig rijdt in op menigte in Berlijn, minstens één dode en negen gewonden: ‘De bestuurder trapte het gas vol in’

Het voorval vond plaats omstreeks 10.30 uur, vlak bij de Breitscheidplatz en de Kurfürstendamm, een druk winkelgebied in het centrum van Berlijn. De bestuurder is een 29-jarige man van Duits-Armeense afkomst die in Berlijn woont, meldt de politie. Hij liep zelf ook verwondingen op, waarvoor hij wordt behandeld in het ziekenhuis. Volgens de politiewoordvoerder was de dader aanspreekbaar, maar ‘zeer van slag’. De politie onderzoekt nog of er opzet in het spel is.

Ooggetuigen melden dat de bestuurder in een kleine, grijze Renault reed, die tot stilstand kwam na zijn inrijding in een winkel. Omstanders hielden de man vast, waarna de politie hem kon arresteren. De automobilist zou in de auto een brief met een bekentenis hebben achtergelaten. De Duitse krant Bild meldt dat en citeert een onderzoeker die zegt dat er geen sprake is van een ongeval. Wat er precies in de brief staat, is niet duidelijk.

De burgemeester van Berlijn, Franziska Giffey laat via Twitter weten diep geschokt te zijn door het voorval. Het incident speelde zich af op slechts tientallen meters afstand van de Gedächtniskirche op de Breitscheidplatz, waar in december 2016 een dodelijk aanslag plaatsvond op een kerstmarkt. De afgewezen Tunesische asielzoeker Anis Amri schoot een Poolse chauffeur dood en reed vervolgens met diens vrachtwagen in op de bezoekers van de drukke markt. Dertien mensen kwamen daarbij om het leven. De dader vluchtte en werd vier dagen later door de politie in Milaan doodgeschoten.

Remco Andersen, correspondent Duitsland voor de Volkskrant, is ter plaatse in Berlijn: “Ik kwam ongeveer drie kwartier na het voorval aan”, zegt Andersen vanuit Berlijn. “Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Alles is afgezet, helikopters vliegen over en je ziet dat de reguliere politieagenten inmiddels zijn vervangen door zwaarbewapende eenheden.” “Eén van de ooggetuigen die ik sprak, een uitbater van een café op de hoek van de Rankestrasse en de Kurfürstendamm, stond met zijn rug naar de straat toen hij plots een klap en gegil hoorde. Hij sprong nog net op tijd naar binnen voor de auto rakelings langs hem reed.” “De uitbater is ervan overtuigd dat het een aanslag was en vertelde dat de bestuurder het gas vol intrapte. De auto zwenkte opeens de stoep op, raakte meerdere voetgangers en reed er vervolgens weer af. Dat is volgens hem niet iemand die onwel is geworden. De bestuurder heeft hij niet kunnen zien, omdat er mensen op de motorkap lagen die werden meegesleurd.” “De andere ooggetuige die ik sprak, zat met trillende handen op het terras naast de politielinten. Hij was vijf jaar geleden ook getuige van de dodelijke aanslag op de kerstmarkt bij de Gedächtniskirche, amper 50 meter verderop. ‘Dit kan toch niet nog een keer gebeuren’, zei hij, terwijl hij het aantal slachtoffers aanwees. Hij was er eveneens vrijwel zeker van dat er opzet in het spel is. De bestuurder reed volgens hem zo’n veertig tot vijftig kilometer per uur toen hij in een ruk opeens de stoep opging.”

