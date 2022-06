Voertuig rijdt in op menigte in Berlijn: ‘Minstens één dode en acht gewonden’

De man die rond 10.30 uur met een personenwagen op de menigte inreed, is ter plaatse aangehouden. Dat meldt de Berlijnse politie op Twitter. Er is momenteel een grote inzet van de politie in de Tauenzienstraße.

“Een man zou op een groep mensen zijn ingereden. Het is nog niet bekend of het om een ongeval of een opzettelijke daad gaat”, klinkt het. “Hulpdiensten houden de man ter plaatse vast.”

Volgens de brandweer is er één dode gevallen en zijn acht mensen gewond geraakt. De regionale zender Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) had het eerder over minstens tien gewonden, van wie er enkelen erg aan toe zijn.

Het incident deed zich volgens de politie voor nabij de Gedächtniskirche en de Kurfürstendamm, in de wijk Charlottenburg. Op foto’s is te zien dat de grijze auto, een Renault Clio, in een café tot stilstand gekomen is.

In 2016 vond in dezelfde buurt een aanslag plaats. De Tunesiër Anis Amri reed toen op een kerstmarkt met een gestolen vrachtwagen in op de menigte. Door die terreuractie kwamen elf mensen om het leven. Een andere persoon die zwaargewond raakte, overleed in oktober 2021.

(Dit bericht wordt aangevuld met de laatste ontwikkelingen.)

