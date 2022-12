VN-natuurtop sluit ‘historisch’ akkoord over biodiversiteit: meer bescherming en steun voor ontwikkelingslanden

De Verenigde Naties spreekt in een persbericht van een historisch akkoord. Kern van de deal is de belofte van de 196 lidstaten van de VN-conventie voor biodiversiteit om in 2030 ten minste 30 procent van het aardoppervlak (land en zee) een vorm van bescherming te geven. Volgens de wetenschap is dat het absolute minimum om de natuur te redden. Nu is 17 procent van het land en 10 procent van de oceanen beschermd.

In Montreal is ook afgesproken dat er vanaf 2030 jaarlijks 189 miljard euro beschikbaar komt voor het beschermen van natuur en biodiversiteit. Steun voor de armste landen wordt verdubbeld tot 19 miljard euro per jaar in 2025, oplopend tot 28 miljard in 2030. Ook gaan de landen onderzoeken hoe ze schadelijke overheidssubsidies kunnen afschaffen. Daarmee zou in 2030 nog eens 472 miljard euro voor de natuur beschikbaar komen.

Het Palais de Congres in Montreal, waar de COP15 plaatsvindt. Beeld REUTERS

Ook natuurbeschermers noemen het akkoord een historische stap van de 196 landen (de VS maken daar geen deel van uit, maar zijn in Montreal waarnemer) om de wereldwijde achteruitgang van de natuur te stoppen. De deal werd gesloten een dag voordat de natuurtop, COP15, maandagavond officieel zou aflopen. De basis daarvoor werd volgens insiders gelegd door een ontwerptekst die voorzitter China zondagmorgen presenteerde. Het akkoord kwam uiteindelijk maandagochtend vroeg (lokale tijd) tot stand.

De status van het akkoord was maandagnacht nog wel onduidelijk. Een lidstaat, de Democratische Republiek Congo, liet te elfder ure weten de deal niet te kunnen ondersteunen. Niettemin verklaarde de Chinese minister van milieu Huang Runqiu, voorzitter van de COP, het akkoord enkele minuten later voor beklonken. Akkoorden worden binnen VN-conventies altijd met instemming van alle lidstaten gesloten.