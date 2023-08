VN kregen ‘reactie’ van Noord-Korea over VS-soldaat die grens overstak

“Het Noord-Koreaanse leger heeft gereageerd op het commando van de Verenigde Naties met betrekking tot soldaat King”, zei de door de VS geleide multinationale VN-macht, die toeziet op de naleving van de wapenstilstand tussen de twee Korea’s, in een verklaring. “Om de inspanningen om hem thuis te brengen niet te hinderen, gaan we op dit moment niet in op details”, klonk het verder.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken bevestigde het contact, maar gaf toe nog geen idee te hebben waar en in welke omstandigheden King wordt vastgehouden. “We proberen meer te weten te komen over waar hij is en over zijn welzijn, maar we hebben die informatie niet”, aldus Blinken aan televisiezender ABC. “Gisteren erkenden de Noord-Koreanen eindelijk dat ze begrepen dat we deze vragen stelden. Maar ze gaven geen antwoorden.”

Deze ontwikkeling komt tien dagen nadat het VN-commando aangekondigd had besprekingen te starten met het Noord-Koreaanse volksleger via het mechanisme van de wapenstilstandsovereenkomst, dat in 1953 een einde maakte aan het geweld tussen de beide Korea’s. Die overeenkomst voorziet ook een mechanisme voor de communicatie tussen het VN-commando en het Noord-Koreaanse leger.

De soldaat, een twintiger die sinds 2021 in dienst was, zat twee maanden gevangen na een dronken vechtpartij in een discotheek en een woordenwisseling met de lokale politie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Hij was op 10 juli vrijgelaten uit de gevangenis en werd naar de luchthaven begeleid om terug te keren naar de VS voor een disciplinaire zitting. Op 18 juli glipte hij echter weg en stak de gedemilitariseerde zone (DMZ) over die de twee Korea’s van elkaar scheidt.