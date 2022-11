VN: fors meer papaver voor opium geteeld in Afghanistan sinds machtsovername taliban

De taliban verboden in april de productie van drugs. Ook papaver mocht niet meer worden verbouwd, maar de oogst van dit jaar werd volgens de UNODC grotendeels ongemoeid gelaten. Door het verbod steeg bovendien de prijs van papaver sterk. De oogst van 2022 is een van de meest winstgevende in jaren, aldus de VN-organisatie.

Verdienden boeren vorig jaar nog 425 miljoen dollar (429 miljoen euro) met opiumpapaver, dit jaar was dat maar liefst 1,4 miljard dollar (ruim 1,4 miljard euro). De UNODC verwacht dat veel boeren zich daarom weinig van het verbod zullen aantrekken en deze maand volop papaver zullen planten om volgend jaar te oogsten.

Grootste producent

Afghanistan is de grootste producent van papaver ter wereld. Volgens schattingen wordt in Afghanistan meer grond gebruikt voor de teelt van opiumpapaver dan in heel Latijns-Amerika voor de teelt van cocaplanten. Dat gewas vormt de basis voor de productie van cocaïne. Enkele jaren geleden werkten meer mensen in Afghanistan in de papaverteelt dan bij de veiligheidstroepen.

De UNODC monitort de papaverteelt in Afghanistan sinds 1994. Alleen in 2018 en 2019 werd er meer papaver verbouwd dan dit jaar.