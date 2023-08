Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil staatssecretaris De Moor niet meer helpen: ‘Mannen zijn ook mensen’

Fedasil, de beheerder van het opvangnetwerk in België, klopte vorige woensdag op vraag van de staats­secretaris aan bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Omdat het aantal asielzoekers in ons land piekt, vroeg het de organisatie in een ‘dringend verzoek’ of het mogelijk was om noodopvang te bieden aan gezinnen met kinderen.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen schakelde snel, hoewel de vzw geen opvangpartner is en ze geen budget noch de expertise heeft om in opvang te voorzien. Tegen dinsdagmiddag was een noodopvangplek gecreëerd voor vijftig mensen, achttien asielzoekers stonden klaar om ernaartoe te gaan.

Nu De Moor alleenstaande mannen in de wachtkamer houdt, trekt de vzw de stekker uit die samenwerking. “Mannen zijn ook mensen”, zegt Tine Claus, de directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, in een open brief in de krant. “Het zijn echtgenoten, vaders en broers, en u heeft herhaaldelijk verklaard dat alles in het werk wordt gesteld om het opvangtekort op te lossen, ook voor hen.”

Dit jaar dienden al zowat 19.000 asielzoekers een aanvraag in. Vluchtelingenwerk Vlaanderen merkt op dat het momenteel om opvallend meer families met kinderen gaat. “Mannen werden nu al slechts druppelsgewijs, na weken wachten, toegelaten. Door hen uit te sluiten zal de staatssecretaris allesbehalve kunnen vermijden dat er deze winter vrouwen en kinderen in kartonnen dozen slapen”, klinkt het.