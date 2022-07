▶ Vliegtuigje stort neer op rijweg in Brugge, piloot gered dankzij parachute

▶ Bekijk hier hoe het vliegtuigje neerstort en de piloot er vervolgens uitstapt:

Het was een bijna surreëel zicht vrijdagmiddag rond 14.20 uur boven Sint-Andries: een sportvliegtuigje viel er bijna loodrecht naar beneden. Het was duidelijk te zien hoe het vliegtuig relatief traag neerdaalde dankzij een speciale parachute. Over de omstandigheden bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid. Wel is op beelden te zien hoe het toestel op de baan terechtkomt, waarna de piloot het veilig en ogenschijnlijk lichtgewond kan verlaten.

Een getuige hoorde plots een ontploffing. “Het vliegtuig daalde traag neer dankzij een parachute”, zegt de man. “Vlak nadien zag ik een licht bebloede man naast het vliegtuigje die volledig in shock was.”

Het sportvliegtuigje kwam uiteindelijk op zijn neus tot stilstand vlak naast een woonwijk. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Er zouden buiten de piloot geen andere mensen gewond geraakt zijn. Het gaat om een ervaren piloot en instructeur. De man staat in vliegmiddens bekend als een zeer gerespecteerd piloot die veiligheid hoog in het vaandel draagt.

BRS-systeem

Brugs korpschef Dirk Van Nuffel ging ter plaatse. “Met de piloot gaat het goed. Hij was bij bewustzijn en raakte lichtgewond”, aldus Van Nuffel. “Volgens getuigen zou een stuk van de cockpit zijn losgekomen, waarna er meteen een parachute uit het vliegtuig sprong. Daardoor was de bestuurbaarheid van het vliegtuig moeilijk, maar kon het vliegtuig wel rustig naar beneden komen. Van welke hoogte het vliegtuigje uit de lucht viel, zal moeten blijken uit de verdere vaststellingen van de luchtvaartpolitie.”

Dat de piloot zijn verhaal zonder al te grote kleerscheuren kan navertellen, heeft hij te danken aan het BRS-systeem in zijn vliegtuig. Het Ballistic Recovery System zorgde er namelijk voor dat het vliegtuig met een lage snelheid naar beneden kon komen - naar schatting zo’n 20 à 25 kilometer per uur. “Eigenlijk is het gewoon een grote parachute die aan zo’n vliegtuig is gemonteerd”, legt een ervaren piloot uit. “Als je aan een hendel trekt in een noodsituatie, schiet er een raket los met de parachute eraan vast.”

“De plaats van de landing is zo wel eerder op goed geluk”, klinkt het. “Maar als piloot heb je dan wel de zekerheid dat je vliegtuig én jijzelf – want die man zat de hele tijd in het toestel – met een lage snelheid naar beneden komt en je het in principe met zekerheid zal overleven.”