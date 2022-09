Vliegtuig mist landingsbaan en komt in meer terecht, luchthaven van Montpellier tijdelijk gesloten

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een cargovliegtuig in moeilijkheden toen het wilde landen op de luchthaven van Montpellier. De slechte weersomstandigheden zorgden ervoor dat het vliegtuig de landingsbaan miste, daardoor kwam het met de neus in het nabijgelegen meertje terecht.

Voorlopig blijft de luchthaven dicht. “Zolang dit vliegtuig op de startbaan staat en het onderzoek niet is afgerond, zullen we de luchthaven niet heropenen. Na de verwijdering van het vliegtuig zal ook de landingsbaan zorgvuldig worden gediagnosticeerd”, aldus aldus de prefectuur in een verklaring. Voor zaterdag stonden er 42 vluchten gepland, waaronder 21 commerciële vluchten.

De luchthaven is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Er raakte niemand gewond bij het ongeval. De drie mensen in het vliegtuig bleven ongedeerd, meldt de prefectuur van Herault.

❌✈️ Cette nuit un avion de fret en phase d’atterrissage à l’aéroport de #Montpellier est sorti de la piste.

Pas de blessé.

⚠️ L’aéroport de Montpellier @MPLaeroport est fermé pour une durée indéterminée aux vols commerciaux et aux vols de fret.

ℹ️ Communiqué de presse ⤵️ pic.twitter.com/jej7aVd2Wl — Préfet de l'Hérault 🇫🇷 (@Prefet34) 24 september 2022

Beeld AFP