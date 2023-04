Vliegtuig met geëvacueerden uit Soedan geland op luchthaven van Eindhoven

De A330 telde 104 inzittenden, zowel volwassenen als kinderen. “Ontzettend fijn dat deze mensen nu veilig in Nederland zijn”, reageert de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op Twitter. “Zij hebben in Soedan een hele zware tijd gehad en krijgen de komende tijd de hulp en opvang die ze nodig hebben.”

Volgens VRT NWS zaten er naar Nederlanders ook Belgen, Britten, Syriërs en Soedanezen aan boord. Eén van de geëvacueerden, een Nederlander, had een schotwond en is bij aankomst in Eindhoven meteen naar het ziekenhuis gebracht.

In totaal zijn ongeveer 100 Nederlanders uit Soedan geëvacueerd, waarvan de helft met Nederlandse vluchten. Ook al 70 mensen van 14 andere nationaliteiten, waaronder de Belgische, werden geëvacueerd met Nederlandse vluchten, zei Hoekstra. Inzittenden met een andere nationaliteit dan de Nederlandse kunnen later doorreizen naar hun eigen land.

Het door de VS bemiddelde staakt-het-vuren van 72 uur in Soedan werd dinsdag in Khartoem gedeeltelijk nageleefd terwijl buitenlandse landen hun inspanningen versnelden om onderdanen uit het land te evacueren. Tien dagen na het begin van de gevechten zijn volgens de VN meer dan 459 mensen omgekomen en meer dan 4.000 gewond geraakt.