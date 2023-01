Vladimir Poetin dacht niet angstig genoeg toen hij Oekraïne binnenviel: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

“Ik voelde me al een hele tijd een vreemde in mijn eigen lichaam. Ik voel me echt vrouw, maar mijn lichaam zag er eerder mannelijk uit (...) Daardoor had ik een enorm laag zelfbeeld. Soms word ik nog altijd boos op mezelf, omdat ik me niet eerder heb laten onderzoeken.”

Elke vrouw weet dat het haar ooit zal overkomen, maar niemand verwacht de overgang al op haar 35ste of zelfs 26ste, wanneer je lijf je bondgenoot hoort te zijn. Toch krijgen sommige vrouwen dat verdict, vaak na een lange en ellendige zoektocht.

Lees de getuigenissen over de perimenopauze.

Allyssia Gulab (r) was nog maar 24 toen ze hoorde dat ze in de menopauze zat: ‘Ik wist nog niet of ik kinderen wou, maar dacht wel dat ik bedenktijd had. Plots moest ik me zorgen maken over mijn hele toekomstperspectief.’ Beeld Carmen De Vos

“Natuurlijk zit er een communautaire lading in het populaire tv-programma Het verhaal van Vlaanderen. Is dat dan een probleem?”, vraagt hoofdcommentator van deze krant, Bart Eeckhout, zich af.

“Nog voor de eerste aflevering van Het verhaal van Vlaanderen, de historische reeks met Tom Waes, op de zondagse buis kwam, vlogen politici en spraakmakers elkaar al in de haren. Het is daarbij erg moeilijk uit te maken wie zich het meest hypocriet opstelt, het linkse of het rechtse kamp.”

Lees de volledige analyse.

Bart Eeckhout / Tom Waes op de set van de historische docureeks 'Het verhaal van Vlaanderen'. Beeld Eva Beeusaert / Photonews

Naast de Russische agressie in Oekraïne ziet Robert D. Kaplan het schrikbeeld van een ‘hete oorlog’ met China opdoemen. Maar angst is juist goed, zegt de Amerikaanse oud-oorlogscorrespondent.

“Dat is het belangrijkste wat ik leerde in de veertig jaar dat ik oorlogscorrespondent was. Je moet constructief pessimistisch denken, want het zijn onze angsten die ons beschermen. Vladimir Poetin dacht duidelijk niet angstig genoeg toen hij Oekraïne binnenviel. Een land binnenvallen is een risicovolle of-ofkeuze. Als je het doet, bots je onvermijdelijk op mysteries en subtiliteiten die jij of je beste inlichtingenofficieren nooit kunnen begrijpen”

Lees het volledige interview met Robert D. Kaplan.

Robert D. Kaplan: "We houden niet van China’s autocratie, repressie van de Oeigoeren of de technologische surveillance van haar bevolking. Maar we kunnen China niet binnenvallen en er een democratie van maken." Beeld RV

Niet Rusland is de oorlog in Oekraïne begonnen, maar de Oekraïners met steun van het Westen. Dat was de boodschap van de Russische president Poetin eerder deze week bij de viering van het doorbreken van het gruwelijke beleg van Leningrad (nu Sint-Petersburg) door Hitlers troepen, deze maand 79 jaar geleden. Rusland was volgens hem wel gedwongen Oekraïne binnen te vallen ‘om de oorlog te stoppen’.

Het Kremlin stookt zo de oorlogsretoriek op met vergelijkingen tussen de wapenleveringen van het Westen en de Holocaust. Tegelijkertijd worden dissidente stemmen verder gesmoord. Zo hoopt Poetin de geesten rijp te maken voor een nieuw, grootscheeps offensief.

Lees de volledige analyse.

Dodelijke Russische luchtaanval in het Oekraïense Dnipro, eerder deze maand. Beeld AP

Vlaanderen kiest voor statiegeld op plastic flessen en blikjes tegen 2025. Sinds mensenheugenis vechten de milieubeweging en de industrie daar een lobbyoorlog over uit. Waarom? Een verhaal over native Americans, Noren en het ei van Columbus.

Lees het volledige achtergrondverhaal.

Een recyclagefabriek in Athene. Beeld The Washington Post via Getty Im

“Na de moord op Theo van Gogh, die ik goed kende, en de aanslag op mijn voormalige collega’s van Charlie Hebdo heb ik geleerd dat komiek een gevaarlijk beroep is. Instagram en het internet zorgen ervoor dat je humor ook terechtkomt bij wie die niet wil zien. Dan hou ik als vader mijn hart vast: wat gaat Aurelie allemaal nog meemaken?”

De oudste is 66 en maakt onder de naam Kamagurka onder meer cartoons, schilderijen en zaalshows. De jongste is 20, schrijft columns voor De Morgen en is comédienne. Luc en Aurelie Zeebroek, vader en dochter.

Lees het volledige gesprek.

Luc en Aurelie Zeebroek, vader en dochter. Beeld Wouter Van Vooren

Het is donderdagochtend, de temperatuur draait rond het vriespunt. Aan sportpark Groot Schijn in Deurne werkt een voetballer zich uit de naad. Hij was dertig keer Rode Duivel, speelde 367 matchen in de Serie A, is intussen 34 jaar oud en luistert naar de naam Radja Nainggolan.

Antwerp ontving zondag Standard, drie maanden nadat Radja Nainggolan in Luik van zijn e-sigaret had gelurkt. Wij volgden de transfervrije middenvelder tijdens een training met zijn persoonlijke coach.

Lees de volledige reportage.

Radja Naingolan onderhoudt zijn conditie in het sportpark Groot Schijn in Deurne. Beeld Photo News

10u51. Mailtje van Live Nation. De tickets voor 21 oktober blijken al uitverkocht, nog geen twintig minuten na de opstart van de verkoop. Nochtans is de prijzenlijst best pittig. Voor 45,5 euro mag je met een verrekijker staan kijken. Het middenplein start net onder de 200 euro. De mooiste zitplaatsen lopen nog verder op, tot 324,70 euro. Of je kan je echt helemaal laten gaan met een Immaculate Package, inclusief een foto op het podium ‘vanwaar Madonna enkele uren later zal optreden’. 924,7 euro. Ook daar zijn er zo’n vijftig van verkocht.

Onherkenbaar? Niet meer relevant? Ondanks peperdure tickets raakte de ‘greatest hits’-show van Madonna in het Sportpaleis in een mum van tijd uitverkocht. Want ja, het zou maar eens de laatste keer moeten zijn.

Lees het volledige achtergrondverhaal over Madonna op haar 64ste.

Madonna op een party van celebrity's in New York. Live zingen doet ze maximaal een kwartiertje. Maar wie baanbrekende visuals wil, gaat naar Madonna. Beeld GABBY JONES / NYT

Het kwam voor de modewereld en voor de volgers van luxeconglomeraat LVMH niet als een complete verrassing dat Delphine Arnault (47) per 1 februari de nieuwe topvrouw van modehuis Dior wordt. Ze werkt al twee decennia voor de holding van haar vader Bernard, waarvan de laatste tien jaar als uitvoerend vicevoorzitter van Louis Vuitton.

Ze heeft haar sporen binnen LVMH, het luxe-imperium van haar vader, al verdiend. Haar een ‘nepo baby’ noemen lijkt – naast seksistisch – dan ook misplaatst. Belangrijker is: zal de kersverse Dior-topvrouw voor een nieuwe instroom van hip talent zorgen?

Lees het volledige portret.