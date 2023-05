Vlaanderen scherpt klimaatplan 2030 aan: premie voor gascondensatieketel verdwijnt

De Vlaamse regering is het vrijdag eens geraakt over een aantal extra maatregelen om haar klimaatdoel tegen 2030 te behalen: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent tegen 2030 ten opzichte van 2005.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): “Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn om een coherent pakket aan maatregelen af te kloppen dat zal leiden tot een reductie van broeikasgassen met 40 procent tegen 2030. Voor ons was het belangrijk om een realistisch plan te maken waarin de ambitie ook ondersteund is door concreet beleid. Cijfermatige doelstellingen moeten gebaseerd zijn op concrete en haalbare maatregelen, en dat is hier het geval.”

Vlaanderen heeft in het verleden kritiek gekregen vanuit de klimaatbeweging omdat Europa eigenlijk op een vermindering van de uitstoot met 47 procent mikt. Bij het begin van de regeerperiode ging Vlaanderen voor min 32 procent.

Windmolens

Een opvallende maatregel is de afschaffing van de premie voor gascondensatieketels. Vandaag kan deze premie nog tot 1.800 euro bedragen, voor wie een verwarming op stookolie laat vervangen tot 2.500 euro. De afschaffing zal dit jaar nog gebeuren, laat klimaatminister Zuhal Demir (N-VA) weten. Het vrijgekomen geld (30 miljoen euro) gaat naar steun voor renovaties.

Demir schrijft in een persbericht: “We nemen afscheid van subsidies voor vervuilende fossiele brandstoffen, versterken ons renovatiebeleid en kiezen voor meer hernieuwbare energie zonder te hervallen in nieuwe oversubsidiëring.”

Op het vlak van hernieuwbare energie worden het doel opgekrikt tot 32.056 gigawattuur tegen 2030. Dit is een verhoging van 12 procent ten opzichte van het doel gesteld bij het begin van de legislatuur. De regering maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op meer plekken windmolens te bouwen, onder meer op ‘restgronden’ langs afritten van autostrades.

Groen is niet onder de indruk. De oppositiepartij wijst erop dat Europa de lat eigenlijk hoger legt. “Een betonstop om ons te wapenen tegen droogte en hevige regenval of eindelijk fors investeren in openbaar vervoer: voor zulke dingen ontbreekt het deze regering opnieuw aan visie en ambitie. Nochtans zitten dáár de grote klimaatwinsten”, zegt fractieleider Mieke Schauvliege.

‘Bijna ontkenning klimaatwetenschap’

Ook milieuorganisatie Greenpeace België reageert scherp op de actualisatie van het Vlaams Energie- en Klimaatplan. “Op zijn zachtst gezegd gaat het om een sterke, vervuilende regio die haar verantwoordelijkheid afschuift op andere regio’s, landen en vooral ook op de volgende generaties. Iets scherper gezegd kan je het bijna de ontkenning van de klimaatwetenschap noemen”, stelt woordvoerder Joeri Thijs.

“De Vlaamse regering zegt op die manier keihard neen tegen wat klimaatwetenschappers voorschrijven en wat ook Europa van ons land verwacht”, aldus Thijs. “Wat we nodig hebben, is een echte omslag in het beleid. We gaan er niet komen door hier en daar een klein beetje harder te duwen.” De Greenpeace-woordvoerder omschrijft de slogan dat de klimaatverandering “haalbaar en betaalbaar” moet blijven dan ook als een “rookgordijn om de zware industrie uit de wind te zetten”.