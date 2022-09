Vlaanderen organiseert tweede editie WK gravelracen in 2024

De Internationale Wielerbond (UCI) organiseert dit jaar haar eerste WK gravelracen, in de Italiaanse regio Veneto. In 2024 is het de beurt aan Vlaanderen. De Brabantse Wouden spelen gastheer voor het WK. Die groene long van de provincie Vlaams-Brabant, gevormd door het Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud, is kandidaat om vanaf 2024 erkend te worden als nationaal park.

“Gravelen is al snel van ‘hype’ naar volwaardig onderdeel van het wieleraanbod geëvolueerd”, stelde Christophe Impens van Golazo in een reactie. “We waren er met Golazo snel bij om in eigen land mooie gravelevenementen op te zetten. Zowat anderhalf jaar geleden stapten we naar de UCI met een voorstel voor een internationale Gravel Series, in navolging van de UCI Granfondo World Series die we al jaren organiseren. Die eerste editie krijgt over enkele weken zijn beslag in het allereerste WK Gravel in Veneto, Italië. Dat we nu het WK naar Vlaanderen kunnen halen en daarmee topsport kunnen koppelen aan onze Vlaamse natuur, is een hele mooie opportuniteit.”

Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was enthousiast. “Het was voor ons een hele eer om vorig jaar de honderdste editie van het WK wielrennen te mogen organiseren. Met het WK gravel in 2024 kunnen we ons nu opnieuw wereldwijd van onze beste kant laten zien. We zetten Vlaanderen niet alleen op organisatorisch vlak in de etalage, maar evengoed zetten we onze groene troeven tijdens dit WK in de kijker. Topsportevenementen als deze grijpen we met beide handen aan om de fiets en de wielersport nog meer te promoten in wielergek Vlaanderen.”

Amateurs én wereldtop

Gravelrijders kunnen zich plaatsen voor het WK via evenementen op vijf verschillende continenten doorheen het jaar. Het unieke aan de wielerdiscipline is dat de amateurrijder samen aan de start staat met de wereldtop uit verschillende fietsdisciplines. Zo rijden dit jaar onder meer Peter Sagan en Zdenek Stybar het WK gravel.

De komende weken zullen Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Golazo rond de tafel zitten om het parcours en mogelijke start- en aankomstplaatsen te bespreken. In 2025 trekt het WK gravelracen naar het Zuid-Franse Nice, het jaar nadien is het aan Nannup, in West-Australië.

‘Super-WK’ in 2027 naar Frankrijk

Het Franse departement Haute-Savoie heeft de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2027 toegewezen gekregen. Dat heeft de Internationale Wielerunie UCI bekendgemaakt in het Australische Wollongong, waar momenteel het WK plaatsvindt. Frankrijk organiseerde de wereldtitelstrijd voor het laatst in 2000 in Plouay.

In Haute-Savoie, dat onder het Meer van Genève ligt, zullen de WK’s van alle wielerdisciplines gehouden worden. Glasgow is volgend jaar de eerste gastheer van dit ‘Super-WK’ met de mondiale titelstrijd voor onder meer het wegwielrennen, baanwielrennen, BMX en mountainbike. De UCI gaat dit multi-WK iedere vier jaar organiseren.

In 2024 en 2025 staan er wereldkampioenschappen op de weg op het programma in respectievelijk het Zwitserse Zürich en Kigali in Rwanda. Voor het WK in 2026 lijkt het Canadese Montreal de belangrijkste kandidaat.

Verder wees de UCI de organisatie van de wereldkampioenschappen baanwielrennen voor junioren in 2025 toe aan Omnisport Apeldoorn. De afgelopen jaren werden in die sportaccommodatie diverse Europese en mondiale titeltoernooien gehouden. De datum voor het toernooi in 2025 wordt later bekendgemaakt.