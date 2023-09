Vlaanderen legt in recordtempo zonnepanelen, maar daar zijn ook risico’s aan verbonden

Tussen januari en juli kwam er in Vlaanderen 505 megawatt aan nieuwe zonnepanelen bij. Dat is een zelden geziene stijging. Vorig jaar, het op een na ‘beste’ jaar, klokte af op een stukje boven de 600 megawatt. De kans is groot dat over heel 2023 1.000 megawatt aan zonnepanelen bijgelegd wordt. Ter vergelijking: over heel Vlaanderen ligt op dit moment iets meer dan 5.000 megawatt.

De verklaring is niet ver te zoeken. Door de energiecrisis en de gasoorlog tussen Rusland en Europa besloten steeds meer mensen om toch maar te investeren in zonnepanelen. Samen met een flinke premie vanuit de Vlaamse overheid zorgde dat er vooral vorig jaar voor dat huishoudens en kleine gebruikers massaal zonnepanelen lieten installeren. Vanaf 2023 en 2024 worden de premies afgebouwd.

Dit jaar wordt het recordtempo vooral bepaald door bedrijven die grote industriële installaties laten aanleggen, zegt energie-expert Alex Polfliet (Zero Emission Solutions). “Ook bedrijven hebben door de energiecrisis het nut van zonnepanelen ingezien. Maar aangezien het dan om grote installaties met een aanzienlijk prijskaartje gaat, heeft het wat langer geduurd voor die zonnepanelen daar ook gelegd werden.”

Er speelt nog een factor mee: vanaf 2025 zijn bedrijven met een hoog verbruik verplicht om een deel van hun energiebehoefte zelf te dekken met zonnepanelen. Veel bedrijven weten dat ze er niet aan zullen ontsnappen en zijn nu aan een inhaalbeweging begonnen, zegt Polfliet.

Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) wijst erop dat Vlaanderen “nummer drie in Europa blijft als het gaat over zonne-energie per inwoner”. Maar dat is niet zonder risico’s, klinkt het. Al die installaties betekenen een extra belasting voor het elektriciteitsnet. Demir heeft daarom netbeheerder Fluvius aangemaand om snel de nodige werken uit te voeren. “Men moet tot elke prijs vermijden dat burgers hun problemen onopgelost zien en ontgoocheld geraken in hernieuwbare energie.”

Maar zover komt het voorlopig niet, zegt Polfliet. “We zitten met een vrij stevig net - zeker in vergelijking met Nederland, waar men wel zeer grote problemen heeft. Dat blijft bij ons beperkt tot een paar regio’s of straten waar Fluvius inderdaad versterkingen heeft moeten uitvoeren.”

Ook de grote industriële installaties die er nu bijkomen, vormen niet noodzakelijk een onmiddellijk probleem. Bedrijven investeren immers vaak in technologie die hun verbruik afstemt op pieken in de binnenkomende zonne-energie. En steeds meer ondernemingen leggen batterijparken aan die de zonnestroom ’s middags opslaat voor verbruik in de avonduren. Daardoor blijft het net gespaard van belastende pieken.