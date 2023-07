Vlaanderen heeft dringend 90.000 extra werkenden nodig: VDAB wil ook hervorming van pensioen en uitkeringen in ziektestelsels

Er zullen in Vlaanderen bij ongewijzigd beleid 90.200 extra werkenden nodig zijn tegen 2030 om de werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen. Dat meldt de VDAB op basis van berekeningen door Steunpunt Werk. ‘Dit zal niet alleen lukken via activering: er zullen ook heel wat flankerende maatregelen nodig zijn’, zegt VDAB-topman Wim Adriaens.

Uit de recentste prognose van het Steunpunt Werk blijkt dat 77,7 procent van alle Vlamingen op beroepsactieve leeftijd (van 20 tot 64 jaar) in 2030 aan het werk zal zijn. Dat betekent dat het doel van 80 procent niet gehaald wordt bij ongewijzigd beleid.

“Om daar wel toe te komen, berekende onze studiedienst hoe we 90.200 extra mensen aan het werk kunnen krijgen of houden in de volgende acht jaar”, legt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, uit. “Wij schatten dat ongeveer 57 procent van die inspanning moet komen van het activeren van niet-beroepsactieven en werklozen. Dat is onze kerntaak. Wij willen ons daarvoor engageren en zo veel mogelijk mensen naar de arbeidsmarkt lokken. Dat gaat niet alleen over werklozen, maar ook over huisvrouwen en mensen die arbeidsongeschikt zijn. Om hen te overtuigen, moet er een aanbod op maat komen. Daarbij vragen we ook inspanningen van werkgevers.”

Voor de overige 43 procent kijkt de VDAB vooral naar de sociale partners en beleidsmakers. “Er zijn heel wat hervormingen nodig om aan die 80 procent werkzaamheidsgraad te komen”, zegt Adriaens. “Denk dan aan de uitkeringen in de ziektestelsels of de pensioenhervorming. Of aan de drempels waarmee mensen te maken krijgen, zoals bijvoorbeeld het aanbod aan kinderopvang en huisvesting of psychologische begeleiding. Op dit soort zaken hebben wij helemaal geen impact. Dan zit je in het grote politieke discours. Wij hopen dat daar de juiste dingen uitkomen, maar willen ook signaleren wat nodig is.”

Ppolitieke tegenstellingen

Adriaens pareert daarmee de kritiek als zou de te lage werkzaamheidsgraad helemaal op het conto van de VDAB komen. Vooral vanuit de politiek gingen de afgelopen maanden stemmen op om de dienst te hervormen of het takenpakket aan te passen. Adriaens: “We moeten samen aan de kar trekken om alle zaken op te lossen. De VDAB wil mee de motor zijn om het te realiseren. Ik ben zelf trekker van het interfederaal platform, waar wij bepaalde voorstellen technisch bekijken. Maar heel vaak bots je natuurlijk op de grote politieke verhalen en tegenstellingen.”

Het doel moet in ieder geval zijn om de kloof tegen 2030 helemaal te dichten, a rato van 11.250 extra werkenden per jaar ten opzichte van het referentiescenario van het Steunpunt Werk. De studiedienst van VDAB maakte deze oefening voor de eerste keer en zal deze cijfers continu updaten en aanpassen aan nieuwe prognoses.

Van de ongeveer vier miljoen 20- tot 64-jarige Vlamingen is 23 procent niet actief op de arbeidsmarkt. De grootste groep zijn met 6 procent mensen die arbeidsongeschikt zijn, gevolgd door de studenten en gepensioneerden (beiden 5 procent) en de huisvrouwen (3 procent). Op dit ogenblik is slechts twee procent werkloos.