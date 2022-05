Vlaanderen biedt tweede boostervaccin aan voor bewoners van woonzorgcentra en 80-plussers

Wie tot deze meest kwetsbare groep behoort, zal de komende weken per brief en digitaal ingelicht worden, en een vaccinatie-afspraak kunnen maken. In totaal gaat het om 400.000 à 450.000 personen in Vlaanderen die een tweede booster kunnen krijgen.

“De 80+’ers in onze samenleving en de mensen die in onze woon-zorgcentra verblijven, zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van Covid-19”, zegt minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). “Hun immuniteit kan door hun leeftijd al minder optimaal zijn en in woon-zorgcentra schuilt nog altijd het gevaar van een uitbraak om de hoek, waarbij het virus snel kan rondgaan.”

Bij het merendeel dateert de vorige boosterprik van oktober of november vorig jaar, zo'n 6 tot 7 maanden geleden. “De immuniteit tegen Covid-19 die wordt opgebouwd door vaccinatie, neemt langzaam aan doorheen de maanden”, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Ook een eerdere besmetting met Covid-19 biedt geen blijvende immuniteit tegen nieuwe besmettingen. Een boostervaccinatie krikt de immuniteit opnieuw op, zodat het risico op ernstige ziekte, ziekenhuisopname en eventueel overlijden door Covid-19 zo klein mogelijk blijft.”

Voor de meeste thuiswonende ouderen zal de boostervaccinatie immers opnieuw in de vaccinatiecentra gebeuren. Voor wie zich niet kan verplaatsen, kan een thuisvaccinatie geregeld worden, klinkt het. Voor mensen in de woon-zorgcentra zal de boostervaccinatie in het woonzorgcentrum georganiseerd worden.

Negatief advies Hoge Gezondheidsraad

Gisteren beveelde de Hoge Gezondheidsraad voorlopig echter geen tweede boostervaccin aan voor de algemene bevolking, noch voor de 80-plussers. Volgens de Hoge Gezondheidsraad is de epidemiologische situatie in ons land op dit moment immers niet zorgwekkend, en voorspellen de wetenschappelijke modellen geen effect van een extra boosterdosis op het aantal ziekenhuisopnames of de belasting op intensieve zorgen.

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA en het Europese gezondheidsagentschap ECDC zetten een maand geleden wel het licht op groen voor een tweede boosterdosis voor mensen van 80 jaar en ouder. Op basis van gegevens uit Israël zou blijken dat een tweede boosterprik vier maanden na de eerste het aantal antilichamen opnieuw naar een hoger niveau tilt zonder nieuwe bijwerkingen te veroorzaken.

Toch is een tweede boostervaccin ook voor deze doelgroep niet nodig, meent de Hoge Gezondheidsraad.