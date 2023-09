Vlaamse regering wil werkenden voorrang geven in kinderopvang

Zowel Open Vld, N-VA als cd&v zeggen het erover eens te zijn dat mensen die werken eerder aanspraak zouden moeten kunnen maken op kinderopvang. Die voorrang bestaat in principe al wel, maar verschillende regeringsbronnen hebben volgens Het Nieuwsblad erop gewezen dat het in de praktijk niet altijd zo werkt. Zo hebben instellingen die alleen een basissubsidie ontvangen de vrijheid hun plekken naar eigen inzichten in te vullen.

Bovendien, zo zegt hoogleraar Gezinspedagogiek Michel Vandenbroeck van de UGent tegenover de krant, vormen kinderen van werkenden nu al een meerderheid van bijna 80 procent in de kinderopvang. Hij wijst erop dat het voorbehouden van plekken aan de kinderen van werkenden mogelijk verdere drempels opwerkt voor de arbeidsparticipatie.

Meer investeringen

“Als je de arbeidsparticipatie omhoog wil, dan moet je net ook plekken hebben voor wie werk zoekt. Die mensen kunnen anders niet ingaan op een aanbod van VDAB voor een job of een opleiding”, gaat Vandenbroeck verder. “Een werkgever zal niet altijd een half jaar kunnen wachten voor er een plekje vrijkomt in de crèche.”

Ook stelt de hoogleraar dat er simpelweg te weinig plekken zijn in de kinderopvang en investeringen nodig zijn. Volgens Het Nieuwsblad is voor dat laatste minder eensgezindheid binnen de Vlaamse regering. De N-VA vraagt zich af of er wel genoeg wordt gekeken naar hoe het geld besteed wordt, omdat er ondanks 115 miljoen euro extra naar de kinderopvang 2.000 plekken juist zijn verdwenen. Cd&v wil daarentegen juist dat het budget voor de sector de komende jaren stijgt van 800 miljoen naar 2 miljard euro.