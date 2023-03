Vlaamse regering bengelt over de afgrond: ‘Nu aan cd&v om hun positie te bepalen’

“Het is nu aan de christendemocraten om hun positie te bepalen, ten aanzien van de beslissingen en ten aanzien van de Vlaamse regering.”

In een korte verklaring schetste Jan Jambon zondagavond de diepe crisis waarin zijn regering - alweer - is beland. Na een weekend lang onderhandelen is de Vlaamse regering er nog steeds niet in geslaagd een akkoord te vinden over het stikstofdossier. Tijdens een inderhaast bijeengeroepen vergadering van het kernkabinet en daarna de ministerraad stelde Jan Jambon vast dat zijn regering hopeloos verdeeld blijft. cd&v verliet iets na tien uur de onderhandelingstafel.

“N-VA en Open Vld blijven bereid om cd&v de hand te reiken. Ook vanavond zijn daartoe zeer concrete tegemoetkomingen op tafel gelegd,” aldus Jambon.

Maar tegelijk is duidelijk dat het geduld stilaan op is bij N-VA en Open Vld. Zij wijzen erop dat minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) zijn sjaal al aan had en de boeken dicht had gedaan nog voor de laatste voorstellen uitgesproken waren. Beide partijen vinden dat het tijd is om kleur te bekennen: ofwel aanvaarden ze wat op tafel ligt, ofwel stapt cd&v uit de regering.

Maar dat ziet cd&v anders. “We bevinden ons in terra incognita. Dit is een situatie die we niet kennen. De Vlaamse regering beslist bij consensus, en die is er niet. Wij hebben de indruk dat men ons wil buitenzetten. Wel, dan moet men een alternatieve meerderheid zoeken. Die is er: met de socialisten en de groenen. N-VA moet maar weten wat hen het meest bevalt: blijven praten met ons of een regering met rood en groen?” klinkt het op het kabinet van Jo Brouns.

En wat als N-VA en Open Vld een wisselmeerderheid zoeken in het Vlaams parlement? Volgt dan de exit van cd&v uit de regering? “Dat is de ultieme consequentie. Is stikstof met rood en groen belangrijk genoeg om de Vlaamse regering op te blazen?”

Deblokkeringsvoorstel

Zaterdag had Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog met Jambon een ‘deblokkeringsvoorstel’ uitgewerkt - een poging om cd&v alsnog te vermurwen. Maar bij de christendemocraten was het enthousiasme ver te zoeken.

Zondag riep Jambon uiteindelijk het kernkabinet samen. De verwachting was dat Jambon dat alleen zou doen als een akkoord nakende was. Maar het was zondagavond duidelijk dat het veeleer een ultieme poging was om de violen te stemmen. Regeringsbronnen gaven al snel aan dat de gesprekken allesbehalve gesmeerd liepen. Later op de avond werd dan de voltallige ministerraad samengeroepen. Ook daar werd vastgesteld dat een akkoord veraf was.

Rookgordijn

Na de marathonvergadering dinsdagnacht was er de voorbije dagen er nog flink discussie over twee punten. Eén: de zogenaamde saldering, waarbij boeren de uitstoot van boeren die ermee stoppen overgekocht kan worden door andere boeren. Twee: de maximale stikstofuitstoot. Voor N-VA mochten landbouwbedrijven niet meer dan 0,028 procent uitstoten van de maximale stikstofuitstoot in een gebied. Voor de industrie ligt dat op 1 procent. Dat verschil was voor cd&v absoluut onaanvaardbaar.

Het deblokkeringsvoorstel van N-VA werd bij cd&v gezien als “een rookgordijn”: een poging om te doen alsof er toegiften gedaan worden, om de druk op cd&v op te voeren. In het voorstel was de 0,028 procent uitstootmarge bijvoorbeeld opnieuw opgenomen, terwijl de christendemocaten al veel langer aangeven dat dat cijfer te laag ligt.