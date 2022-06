Vlaamse parlementsleden die spijbelen krijgen voortaan financiële straf

Zij riskeren de volledige inhouding van hun forfaitaire onkostenvergoeding. Dat staat in een aanpassing van het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordigers die vandaag is goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

De regeling komt voort uit de eerdere discussie over de langdurige afwezigheid van gewezen Open Vld-parlementslid Sihame El Kaouakibi. Zij ligt al meer dan een jaar onder vuur vanwege het lopende strafonderzoek rond mogelijk gesjoemel met subsidies binnen haar dansproject Let’s Go Urban en andere vzw’s. Sindsdien is El Kaouakibi in ziekteverlof. Dat zij recht bleef hebben op haar volledige parlementaire vergoeding lokte kritiek en verontwaardiging uit.

Het Vlaams Parlement greep in. Zo besliste het Uitgebreid Bureau van het parlement in september 2021 al om in het statuut van de Vlaamse volksvertegenwoordiger een regeling rond langdurige arbeidsongeschiktheid op te nemen. Parlementsleden die langer dan een maand afwezig zijn door ziekte, verliezen vanaf de 31ste dag afwezigheid hun recht op de forfaitaire kostenvergoeding en vallen op die manier terug op zowat 60 procent van hun loon, omgerekend zo’n 3.500 euro netto. Dat voorstel werd eind september 2021 goedgekeurd door de plenaire vergadering en is sindsdien van kracht.

Plenaire stemmingen

Sinds die ingreep heeft een speciale werkgroep gesleuteld aan een bredere “geharmoniseerde absenteïsmeregeling” voor alle vormen van langdurige of veelvuldige afwezigheid. Concreet is afgesproken om bij alle vormen van afwezigheid te kijken naar hetzelfde criterium, meer bepaald de niet-deelname aan de aangekondigde plenaire stemmingen.

Parlementsleden die meer dan vijf opeenvolgende plenaire vergaderingen met stemmingen missen (gewettigd of ongewettigd) zullen gepenaliseerd worden. Ook parlementsleden die veelvuldig ongewettigd afwezig zijn - in de regeling is sprake van meer dan zeven plenaire vergaderingen met stemmingen op een periode van een jaar - zullen een sanctie krijgen. De financiële gevolgen zijn voortaan ook dezelfde, meer bepaald de inhouding van de volledige forfaitaire kostenvergoeding.

Geboorteverlof

Verder heeft het parlement ook beslist om het geboorteverlof (vaderschapsverlof) toe te voegen aan de lijst van gewettigde afwezigheden. Er wordt geboorteverlof toegekend voor vier plenaire vergaderweken. De volksvertegenwoordigers moeten het verlof per plenaire vergaderweek opnemen, maar die vier weken hoeven niet op elkaar aan te sluiten. Het dient opgenomen te worden binnen de vier maanden na de geboorte.