Vlaamse overheid betaalt jobstudenten in woon-zorgcentra

Twee coronajaren laten zich nog altijd voelen in de woon-zorgcentra: de werkdruk blijft hoog en de personeelsuitval is groot. Jobstudenten zouden ondersteuning kunnen bieden, maar daarvoor moeten de voorzieningen zich beroepen op eigen middelen. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) komt nu tegemoet aan deze noden. Voor de periode van 1 januari tot en met 30 september van dit jaar financiert Vlaanderen gemiddeld 1 jobstudent voor een periode tot 11 weken per woon-zorgcentrum, of 11 jobstudenten die telkens een week logistieke taken op zich nemen. De minister voorziet daarvoor een vergoeding van 17,18 euro per uur.

Voor het eerste kwartaal van dit jaar komt er ook opnieuw een compensatie van de lagere kamerbezetting in de woon-zorgcentra. Tijdens de coronacrisis daalde die bezetting van 95,2 procent naar een magere 88,1 procent, begin 2022 bedroeg die opnieuw 93,2 procent. Omdat woon-zorgcentra deels vergoed worden per bewoner per verblijfsdag, heeft een lagere bezetting invloed op hun inkomsten. Net zoals sinds de start van de pandemie zal dat nu voor het eerste kwartaal gecompenseerd worden.

“Op die manier komt de kwaliteit van de verzorging niet in het gedrang”, legt minister Crevits uit. “We zien nu dat de besmettingen gelukkig blijven dalen, maar omwille van de hoge kwetsbaarheid van de bewoners moeten we uiteraard waakzaam blijven.”

De compensatie kan oplopen tot 7,3 miljoen euro, de voorbije twee jaar werd al meer dan 244 miljoen euro aan compensaties uitbetaald.