Vlaamse milieu- en landbouworganisaties raken het eens over zevende mestactieplan

Het princiepsakkoord voorziet onder meer in een verstrenging van de bemestingsnormen in gebieden waar de kwaliteitsnormen nog niet gehaald zijn. Landbouwers zullen er worden gestimuleerd om duurzamere bemesting toe te passen. Daarnaast komen er langs alle waterlopen bufferzones van drie meter breed, vrij van bemesting en pesticiden. Daar mogen buffergewassen komen, of het terrein moet braak blijven liggen. In natuurgebieden en waar de waterkwaliteit onvoldoende is, moeten de bufferzones vijf meter breed zijn.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) reageert tevreden. Zij gaf de betrokken organisaties eind vorig jaar de opdracht om te overleggen nadat een eerste voorstel van de administratie de gemoederen had verhit. Dat nieuw overlegmodel lijkt nu in een eerste fase geslaagd, zegt ze.

Het kabinet-Demir analyseert het voorstel nu. “Ik hoop komende vrijdag even veel verantwoordelijkheidszin vast te stellen bij alle coalitiepartners wanneer ik in de ministerraad de definitieve vaststelling van het stikstofplan, conform de conceptnota van zondag, ter goedkeuring voorleg”, klinkt het fijntjes bij de minister.

Het princiepsakkoord moet nadien ook nog worden afgetoetst bij de Europese Commissie, waarna het vertaald moet worden in een decreet met de concrete uitwerking van de maatregelen. ‘MAP 7' zoals het in het jargon genoemd wordt, zou volgend jaar moeten ingaan.