Vlaams politicus Vic Anciaux overleden op 91-jarige leeftijd

Vic Anciaux was huisarts van opleiding en oefende dat beroep ook verschillende jaren uit vooraleer hij zich op de politiek stortte. In 1961, op 34-jarige leeftijd, werd hij lid van de Vlaamsgezinde Volksunie.

Anciaux werd uiteindelijk voorzitter van die partij, tussen 1979 en 1986. Hij nam de fakkel over van die andere gekende Volksunie-voorzitter, Hugo Schiltz, nadat die een jaar eerder de verkiezingen had verloren. Schiltz en de Volksunie werden toen afgestraft voor het onderhandelen van het Egmontpact, een van de eerste pogingen om tot een staatshervorming te komen. Anciaux slaagde erin om zijn partij opnieuw naar electoraal succes te leiden en mee te laten regeren.

Vic Anciaux als voorzitter op een verkiezingscongres van de Volksunie. Beeld Photo News

De Brusselaar maakte tijdens zijn lange politieke carrière ook verschillende keren deel uit van een regering. Van 1977 tot 1979 was hij staatssecretaris voor Vlaamse Cultuur en Brusselse zaken, in de regeringen-Tindemans IV en -Vanden Boeynants II.

Tussen 1989 tot 1997 was hij Brussels staatssecretaris in de eerste Brusselse regering. Daar maakte hij als een van de eerste politici immigratie als thema bespreekbaar, een thema waarover hij vaak sterk van mening verschilde met die andere Vlaamsgezinde partij, het Vlaams Blok (de voorloper van het huidige Vlaams Belang).

Anciaux stapte uit die Brusselse regering uit onvrede met het taalhoffelijkheidsakkoord. Zijn vertrek uit die regering betekende ook min of meer het einde van zijn actieve politieke carrière.

Toch bleef hij de politiek lang op de voet volgen. Zo volgde hij in 2001 zijn zoon Bert Anciaux richting de partij Spirit, wanneer de Volksunie uit elkaar spatte.

In 2010 kreeg Anciaux een hartaanval. Die kwam hij wel te boven. Vrijdag overleed hij op 91-jarige leeftijd.

Bert en Vic Anciaux. Beeld Photo News

‘Een monument in de Vlaamse beweging’

Verschillende Vlaamse en Brusselse politici reageren op het overlijden van de gewezen Volksunievoorzitter. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) noemt Anciaux “één van zijn helden.”

Somers, zelf ooit lid van de VU, stelt op Twitter dat Anciaux “er bovenuit stak”. “Een fiere Vlaming, open en verdraagzaam en altijd aan de kant van de kwetsbare mens”. Volgens de liberaal “koos hij nooit het platgetreden pad”.

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) neemt “afscheid van een warme man, een warme Vlaming”, terwijl minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) spreekt van een “warme flamingant”. “Vlaams-nationalisten komen er gelukkig in vele soorten en kleuren, Vic Anciaux was er een van”, zegt hij.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zegt dat het overlijden van Vic Anciaux hem “bijzonder raakt”. “Vic was een monument in de Vlaamse beweging: Vlaams, sociaal en democratisch. Met zijn engagement en zijn sociale visie op gezondheid en gezondheidszorg - zoals in de strijd tegen kanker - heeft hij sterke sporen getrokken. Vic was ook een buitengewoon warme en innemende man, iemand die je nooit vergeet. Zijn ideeën en idealen mogen ook niet vergeten worden.”

Groen-covoorzitter Nadia Naji, zelf een Brusselse, stelt dat de hoofdstad met Vic Anciaux een “voorbeeldpoliticus en Brusseleir ‘vè et leive’” verliest. Haar collega bij Groen Jeremie Vaneeckhout zegt dat Vlaanderen en Brussel “een voortrekker verliezen”. “Open, zelfbewust en sociaalvoelend, vol verantwoordelijkheidsgevoel”, beschrijft hij Anciaux. Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen) noemt de ex-VU-voorzitter “een warme man, met visie en overtuiging, die hij omzette in een eindeloos engagement voor Brussel.”