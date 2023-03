Vlaams Parlement moet dan toch twee halftijdse medewerkers aanstellen voor Sihame El Kaouakibi: hoe kan dat?

Waarom heeft El Kaouakibi twee medewerkers nodig?

El Kaouakibi, die als onafhankelijk parlementslid zetelt, was na het uitbarsten van het schandaal, begin 2021, met ziekteverlof gegaan, maar kondigde recent aan dat ze voor 20 procent haar werk zou hervatten. Ze had daarvoor aan het Vlaams Parlement tot tweemaal toe gevraagd twee deeltijdse medewerkers te krijgen, maar het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement had die aanvraag geweigerd.

“Een vreemde beslissing van de parlementsleden, aangezien deze beslissing is genomen op basis van emotie. Het druist in tegen mijn recht dat ook in het reglement staat”, verdedigde El Kaouakibi haar aanvraag op Instagram. “Als onafhankelijk parlementslid heb ik geen partij, studiedienst of fractie, dus de noodzaak aan een medewerker is zelfs hoger om mijn mandaat überhaupt te kunnen uitoefenen.”

Waardoor kwam El Kaouakibi in opspraak? Het Antwerpse parket wil El Kaouakibi vervolgen voor onder meer subsidiefraude, omdat ze middelen die bestemd waren voor haar vzw Let’s Go Urban, een maatschappelijk jongerenproject, zou hebben doorgesluisd naar enkele andere van haar eigen vennootschappen. In het onderzoek is onder meer sprake van valsheid in geschriften en misbruik van vertrouwen. El Kaouakibi zou onder meer facturen hebben vervalst en met het afgewende geld een eigen vastgoedimperium hebben opgebouwd. Het Antwerpse parket wil haar daar ook voor vervolgen en dus hief het Vlaams Parlement in oktober de parlementaire onschendbaarheid van El Kaouakibi op. Verschillende overheden hebben zich burgerlijke partij gesteld. Ze riskeert een geldboete en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Wat oordeelde de rechtbank?

El Kaouakibi was tegen de eerste weigering, die in november 2022 plaatsvond, naar de kortgedingrechter gestapt, en die heeft haar nu gelijk gegeven. De Vlaamse overheid moet een halftijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden aan de beide kandidaat-administratieve medewerkers die het parlementslid had voorgedragen.

Doet de Vlaamse overheid dat niet, dan moet ze een dwangsom van 250 euro per dag betalen, met een maximumbedrag van 100.000 euro.

“De rechtbank is van oordeel dat elke volksvertegenwoordiger een subjectief recht heeft op de toekenning van een administratief medewerker om hem in de uitoefening van zijn ambt bij te staan”, zegt persrechter Els De Breucker. “Verder meent de rechtbank dat het verzoek om voorlopig een parlementair medewerker aan te stellen geen rechtsmisbruik uitmaakt.”

Ook haar afwezigheid als parlementslid gedurende twee jaar en dat zij in die periode haar volledige parlementaire vergoeding ontving, heeft volgens de rechtbank niet tot gevolg dat haar huidige verzoek kwaadwillig is.

Het fundamentele belang van een goed functionerend parlement voor de democratische rechtstaat weegt ook zwaarder dan het louter geldelijke nadeel dat de Vlaamse overheid zou lijden door de medewerkers toe te kennen, oordeelde de rechtbank verder.

Wat is de politieke toekomst van El Kaouakibi?

In een bericht op Instagram kondigde Sihame El Kaouakibi begin dit jaar aan dat ze na positief advies van de dokter weer kan beginnen te werken. “De komende maanden zal op vele vlakken bergop worden, maar ik weet dat de klim het waard zal zijn. Onderweg is er de politiek en mijn mandaat.”

De politica diende daarvoor een nieuw ziektebriefje in. Haar vorige briefje liep eind 2022 af. In het nieuwe ziektebriefje zou staan dat El Kaouakibi het werk voor 20 procent mag hervatten, maar dat ze geen publieke zittingen kan bijwonen.

El Kaouakibi blikte begin dit jaar ook vooruit op haar politieke toekomst. De manier waarop ze de resterende tijd in het parlement zal afwerken, zal “in elk geval atypisch zijn”. “Na deze legislatuur stap ik uit de politiek en start ik opnieuw.”

Deze maand maakte El Kaouakibi haar opwachting in een aflevering van Behaved, een podcastproject van twee jongeren, waarin ze “haar kant” van het verhaal deed. “Ze hebben misschien mijn ego kapotgemaakt, maar ik zit hier nog altijd.” Ze spaarde daarbij de “mainstream media” en de politiek niet: “Ik werd voorgesteld als graaier. Uit angst voor bedreigingen ben ik twee jaar mijn huis niet kunnen uitkomen.”

In de podcast lichtte El Kaouakibi ook haar plannen voor de toekomst toe. Zo wil ze zo snel mogelijk terugkeren naar het parlement om haar “zetel voor iets goed te gebruiken” en denkt ze aan lezingen in scholen.