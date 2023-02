Vlaams Parlement houdt deze week hoorzitting over vermoedelijke fraude met arbeidsvisa

Werkgevers die vacatures voor een knelpuntberoep niet ingevuld krijgen, kunnen sinds 2019 via een 'gecombineerde vergunning' niet-EU-burgers naar hier halen om de job uit te oefenen. Alleen blijken sommigen dit migratiekanaal te misbruiken.

Zo bleek vorige week dat het Belgische consulaat in het Turkse Istanboel honderden dossiers geblokkeerd had van mensen die in Vlaanderen willen komen werken. Ook in het consulaat in Rabat zouden 80 mogelijk frauduleuze aanvragen zijn geblokkeerd.

Donderdag worden in het Vlaams Parlement daarom de Dienst Vreemdelingenzaken, de Vlaamse dienst Economische Migratie, de directie consulaire zaken van de FOD Buitenlandse Zaken en de Vlaamse sociale inspectie uitgenodigd.

“Op die manier wil ik transparantie brengen in deze zaak”, zegt Robrecht Bothuyne (cd&v), voorzitter van de commissie Economie in het parlement. “Economische migratie is te belangrijk om spelletjes mee te spelen. Vele duizenden bedrijven kunnen maar hier operationeel zijn als ze hun knelpuntvacatures ingevuld krijgen. Maar ook elk misbruik moet voorkomen of desgevallend keihard aangepakt worden. Daarom is het goed dat de dossiers geblokkeerd zijn, maar nu moet er klaarheid komen.”

Ook N-VA drong al aan op een hoorzitting. “Er is een gedeelde bevoegdheid tussen het federale en Vlaamse beleidsniveau”, zei Maaike De Vreese. “Nu wijst iedereen naar elkaar. Er moet absoluut duidelijkheid komen over wat er precies verkeerd liep met die Turkse en Marokkaanse arbeidsvisa.”