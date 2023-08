Vlaams Parlement donderdag opnieuw samen over Ineos-dossier: ‘Goed dat minister uitleg komt geven’

Vorige week kwam de commissie al eens samen, maar dat riep nieuwe vragen op. De minister van Economie Jo Brouns (CD&V) verklaarde immers dat van de oorspronkelijke waarborg voor het project al 75 miljoen euro is geactiveerd.

Desondanks was met waarborgverlener Gigarant overeengekomen dat de waarborg pas kon worden geactiveerd nadat er een definitieve omgevingsvergunning was verleend. Dat werd later aangepast naar een ‘uitvoerbare’ vergunning. Verschillende partijen willen nu weten waarom die aanpassing werd doorgevoerd.

“Het is voor mij niet duidelijk waarom daarvan is afgeweken”, zegt Maurits Vande Reyde van meerderheidspartij Open VLD maandag. “Dat is ook belangrijk voor het toekennen van een eventuele nieuwe waarborg. Het is goed dat Gigarant en de minister hierover uitleg komen geven.”