Vlaams Parlement bant alcohol uit koffiekamer: ‘Op geen enkele andere werkvloer gratis te verkrijgen’

De discussie over alcohol in het Vlaams Parlement laaide onlangs opnieuw op na de berichten over Vlaams minister Ben Weyts die volgens sommigen te diep in het glas had gekeken bij zijn passage in het begrotingsdebat in december. De N-VA-minister zelf ontkende dat met klem, maar oppositiepartij Groen legde binnen het parlement wel een voorstel op tafel om alcohol te weren uit de koffiekamer van het parlement.

Het Uitgebreid Bureau heeft nu beslist om vanaf woensdag 15 februari geen alcohol meer aan te bieden in de koffiekamer. Groen-fractieleider Björn Rzoska reageert tevreden: “Op geen enkele werkvloer is gratis alcohol te verkrijgen en dat vindt iedereen vanzelfsprekend. Het parlement hoeft daar geen uitzondering op te zijn. Dat die logica nu wordt doorgetrokken is dus een goede zaak.”

In de koffiekamer van het federaal parlement is nog wel alcohol te verkrijgen. Kamerleden betalen een jaarlijks ‘drankenabonnement’ van 184 euro voor een ruim assortiment aan Belgische bieren, maar ook rode wijn. Dat tarief werd begin vorige week goedgekeurd in het Beheerscomité van de Kamer. Tot 2017 was het drankverbruik er nog gratis, maar sinds dan vraagt men een bijdrage voor het aantal geschatte consumpties. Kamerleden die geen drankenabonnement willen, kunnen zich wel uitschrijven. Net zoals hun medewerkers krijgen zij sowieso gratis water en koffie aangeboden.