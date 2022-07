Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bereikt akkoord met 3M over sanering PFOS: bedrijf investeert 571 miljoen euro

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een saneringsovereenkomst gesloten met 3M Belgium. 3M zal een bedrag van 571 miljoen euro investeren ten gunste van de lokale gemeenschap en Vlaanderen. Ook zal 3M de eerder overeengekomen PFAS-gerelateerde saneringsmaatregelen nemen.

In het bedrag van 571 miljoen is de 120 miljoen euro die het bedrijf eerder al beloofde, inbegrepen. De Vlaamse regering doet in de overeenkomst geen afstand van geding, wat betekent dat ze later meer geld kan eisen als dat nodig zou blijken.

Het bedrijf kwam vorig jaar in beeld nadat bij werken aan de Oosterweelverbinding vervuiling met PFOS werd ontdekt die afkomstig was van de 3M-fabriek in Zwijndrecht. De vervuiling vormde de aanleiding voor een onderzoekscommissie PFOS-PFAS in het Vlaams Parlement. Het bedrijf ontkende lange tijd elke betrokkenheid, maar door het bodemrapport en de onderzoekscommissie kon 3M niet anders dan verantwoordelijkheid opnemen.

“De Vlaamse regering hecht het grootste belang aan volksgezondheid en milieubescherming,” zegt Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA). “We verwachten dat elke ondernemer en elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt om daarnaar te handelen. Deze overeenkomst is het resultaat van een maandenlang, intensief proces. 3M Belgium heeft maatregelen genomen en heeft de financiële verantwoordelijkheid opgenomen voor onze gemeenschap. Het is geen geheim dat Vlaanderen daarop rekende als een duidelijk signaal naar de Vlamingen en als een teken van respect.”