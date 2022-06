Vlaams geboortecijfer kent sterkste stijging in 20 jaar: vooral Oost-Vlaanderen en Antwerpen zien meer geboortes

“De afgelopen jaren zat het geboortecijfer vooral in dalende lijn, een toename van deze omvang is zelfs de afgelopen twintig jaar niet geregistreerd”, reageert Niels Heselmans, woordvoerder van het agentschap.

“De evolutie is deels toe te schrijven aan de stijging van het aantal vrouwen in de leeftijdscategorie tussen 29 en 35 jaar, maar komt er vooral omdat Belgische vrouwen in 2021 meer kinderen voortbrachten”, verduidelijkt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij het Agenstchap Opgroeien. Ook corona kan hierin een rol hebben gespeeld, zo stelt Vancoppenolle. “Mogelijk hebben gezinnen hun kinderwens in 2020 uitgesteld tot de pandemie weer meer naar de achtergrond verdween.”

Hoewel er een sterke stijging is in Oost-Vlaanderen en Antwerpen, was de toename in Vlaams-Brabant (+ 4 procent), Limburg (+ 2,5 procent) en West-Vlaanderen (+ 2,3 procent) eerder beperkt. Wat ook opvalt, is dat net zoals in de voorafgaande jaren meer jongens (51 procent) dan meisjes (49 procent) ter wereld kwamen.

Volgens de meest recente verwachtingen van Statbel en het Planbureau zou het geboortecijfer in 2022 opnieuw een dip kennen. Pas in 2030 ronden we volgens voorspellingen opnieuw de kaap van 66.000 pasgeborenen.

Bovendien blijft het aandeel van geboorten bij vrouwen onder de 30 verder afnemen. Sinds 2015 is het aandeel kinderen met een moeder onder de 30 jaar bij de geboorte zelfs geslonken met meer dan zes procentpunten, namelijk van 47,7 procent naar 41,2 procent.

Afkomst

Daarnaast onderzocht het agentschap ook de taal tussen kinderen en hun moeder. In 70 procent van de gevallen ging het om het Nederlands, maar er zijn wel sterke regionale verschillen. Zo spreekt 45 procent van de kinderen in Vlaams-Brabant een andere taal met hun moeder. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld gaat het dan weer om negentien procent. Frans is de koploper bij de andere talen, gevolgd door Arabisch en Turks.

Verder heeft Agentschap Opgroeien haar cijfers voor het eerst gecombineerd met gegevens over oudere kinderen vanuit Statbel, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Departement Onderwijs en Vorming. Dit werpt een blik op de diversiteit van kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Bijna twee op de vijf kinderen in Vlaanderen hebben een niet-Belgische afkomst. Belangrijk om hierbij te vermelden: 94,3 procent van de Belgische minderjarigen met een buitenlandse achtergrond en 48,8 procent van de niet-Belgische minderjarigen zijn in België geboren. De meerderheid van de kinderen met een niet-Belgische nationaliteit heeft de nationaliteit van een ander EU-land.

Beleid op maat

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) zegt in een reactie dat de steden en gemeenten aan de hand van deze cijfers een beleid op maat kunnen maken, zodat ze de ondersteuning kunnen afstemmen op de noden van kinderen, jongeren en gezinnen. “Ook kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang zal een cruciale rol spelen voor de ondersteuning baby’s en hun gezinnen”, klinkt het.

“En we weten dat er veel vacatures in deze sector zijn, maar de opleidingen oogsten vrij veel bijval. Het wordt dus belangrijk om nog meer bekendheid te geven aan bijvoorbeeld het gratis traject dat VDAB aanbiedt voor werkzoekenden die de opleiding kinderbegeleider volgen en zo een traject naar werk volgen.”