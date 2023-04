Vlaams Bijeninstituut vraagt dringende maatregelen na ‘massale bijensterfte’

Het VBI doet jaarlijks een enquête bij zijn imkers over de wintersterfte, die dit jaar eind februari werd gepubliceerd. Daaruit bleek toen dat er 23 procent wintersterfte was, een lichte verbetering tegenover vorig jaar. “Maar de resultaten zijn een grove onderschatting”, vertelt VBI-voorzitter René De Backer. “Er is nadien nog veel verlies opgetreden en bij veel imkers is er schroom om verliezen door te geven, omdat zij zich dan een slechte imker voelen.”

Volgens het VBI treden er bij veel Vlaamse imkers verliezen op tot wel 75 procent, onder meer in de regio Lier, Sint-Katelijne-Waver en Nijlen. In Limburg is er in het algemeen minder bijensterfte, al zijn er bepaalde regio’s, zoals Sint-Truiden en Bokrijk, waar een aantal imkers zelfs al hun bijen verloren is. Het VBI onderstreept dat het “onverklaarbaar en bizar” is dat er zulke regionale verschillen zijn.

Er zijn verschillende redenen waarom de bijen het de afgelopen winters steeds moeilijker hebben gekregen, aldus het bijeninstituut. Zo zijn er te weinig bloemen die de bijen van voldoende nectar en stuifmeel kunnen voorzien en zijn ook te veel particuliere tuinen verhard. Voort is er de varroamijt, een parasiet die de bij al lang tot last is. “Maar we zien dit jaar ook grote verliezen bij de varroaresistente bijen, dus er moeten ook andere factoren meespelen”, aldus het VBI, dat mogelijk wijst op klimaatopwarming en nieuwe belagers, zoals de Aziatische hoornaar.

“De focus moet niet enkel liggen op de varroamijt, er is breder onderzoek nodig om te kijken wat onze bijen allemaal bedreigt”, benadrukt voorzitter De Backer. Hij roept de overheid en alle betrokken partijen dan ook op om snel rond de tafel te zitten om de “dramatische bijensterfte” een halt toe te roepen. “Er worden in Vlaanderen verschillende initiatieven genomen om de natuur te helpen, maar dat is eigenlijk een druppel op een hete plaat”, klinkt het nog.