Vivaldi bijt tanden stilaan stuk op pensioenen

Sinds eind juni timmert premier Alexander De Croo (Open Vld) aan een hervorming van het pensioensysteem. De grote hervorming die de regering wilde realiseren, zal er deze legislatuur niet meer van komen. Maar op vier grote domeinen hoopt De Croo toch knopen door te kunnen hakken. Zondagmiddag kwam de top van de federale coalitie opnieuw samen, maar een akkoord werd nog niet gevonden.

Vooral het gebrek aan gedetailleerde cijfers blijft voor verscheidene partijen een struikelblok. Cd&v en de liberalen vrezen een pensioenakkoord dat de vergrijzingskosten enkel verder de hoogte in jaagt. Eerder op de week al waren de gesprekken tijdelijk op pauze gezet, zodat het Planbureau de budgettaire gevolgen van een aantal scenario’s kon uitwerken. Maar die berekeningen ontbreken vooralsnog, omdat het Planbureau ze niet tijdig klaar krijgt.

Het leidde zondag op de Zestien tot tandengeknars over de trage ambtenarij. De hoofdeconoom van de premier was dan maar zelf aan het rekenen gegaan, al waarschuwde het kabinet-De Croo dat op die cijfers een stevige foutenmarge zou zitten.

Vertrouwen

Elders in de coalitie werd opgemerkt dat op het kabinet van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) wel mensen zitten die de nodige cijfers zouden kunnen aanleveren. Maar De Croo heeft het dossier noodgedwongen naar zich toegetrokken, omdat het vertrouwen in Lalieux bij de rest van de regering nog erg klein is.

Volgens verschillende bronnen wilde de premier dan maar zonder budgettaire tabellen een principeakkoord afkloppen. De Croo wil absoluut een pensioenhervorming kunnen voorstellen voor het politiek reces op 21 juli. Bovendien komt de Studiecommissie voor de vergrijzing snel, wellicht deze week al, met een nieuw rapport over de kosten van de vergrijzing. De Croo vreest naar verluidt dat dat rapport een snel akkoord helemaal onmogelijk zal maken.

Over de pensioenbonus lijkt overeenstemming wel in zicht. Het gaat wellicht om een bonus van 3 euro per gewerkte dag voor wie blijft werken nadat hij of zij op pensioen kan. Omgerekend loopt de bonus op tot 500 euro netto per jaar.

Minimumpensioen

Over zowat alle andere punten is een consensus nog zoek. Vooral de toegang tot het minimumpensioen is een grote splijtzwam. De socialisten willen dat iedereen recht heeft op het minimumpensioen na tien effectief gewerkte jaren, de liberalen willen dat pas na twintig jaar. Ondanks talrijke vergaderingen en bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn vices blijft het zoeken naar een werkbaar compromis.

Iedereen beseft dat er water bij de wijn zal moeten, maar de sfeer in de federale coalitie maakt het moeilijk om toegevingen te doen. Een nieuw compromisvoorstel van De Croo zorgde zondagmiddag voor een woedende PS, die dan maar zelf een eigen voorstel op tafel legde. De kans dat zondagavond alsnog een akkoord uit de bus komt, is volgens verscheidene bronnen rond de regeringstafel erg klein. “Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt.”