Virgin Orbit, ruimtevaartbedrijf van miljardair Richard Branson, vraagt faillissement aan

De onderneming raakte in de financiële problemen na een mislukte lancering van een ruimteraket begin dit jaar. Vorige week werd al bekend dat het bedrijf zijn activiteiten staakt en dat het overgrote deel van het personeel ontslagen wordt. Bij het bedrijf, gevestigd in het Californische Long Beach, werkten 750 mensen. Virgin Orbit zal zich nu concentreren op het vinden van een overnemer. “We willen duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het bedrijf aan onze klanten, leveranciers en werknemers”, klinkt het.

Virgin Orbit probeerde in januari de eerste lancering van een ruimteraket met satellieten vanuit West-Europa uit te voeren, maar die missie mislukte. De raket werd gelanceerd vanaf een aangepaste Boeing 747 met de naam Cosmic Girl die was opgestegen in het zuidwesten van Engeland. De missie werd aangekondigd als een mijlpaal voor de Britse ruimteverkenning.

Boven de Atlantische Oceaan liet de Cosmic Girl een raket los, de LauncherOne, op een hoogte van iets meer dan 10 kilometer. Maar het lukte niet de raket met negen satellieten in een baan om de aarde te brengen. De satellieten gingen verloren. Het vliegtuig Cosmic Girl keerde probleemloos terug naar het vliegveld in Cornwall.

Ook Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van Branson, zou met problemen kampen. Er wordt al ongeveer anderhalf jaar niet meer gevlogen, maar het bedrijf wil dit jaar opnieuw toeristische ruimtevluchten uitvoeren. Er staan maar liefst 800 klanten op de wachtlijst. De reis komt wel met een stevig prijskaartje: 397.000 euro, inclusief een onmiddellijke aanbetaling van 132.000 euro.