Vingegaard wint tijdrit en vergroot voorsprong op Pogacar met meer dan anderhalve minuut

Geen spelletjes, geloer of tactisch gedoe. Tussen Passy en Combloux was het 22,4 kilometer lang man tegen man. Een strijd op het scherpst van de snee. Pogacar en Vingegaard moesten kleur bekennen op de tijdritfiets.

Onderweg met de Côte des Soudans en de Côte de Domancy twee hellingen die samen goed waren voor meer dan 600 hoogtemeters. De enige chronoproef in deze Tour werd op die manier een fikse klimtijdrit.

Tadej Pogacar. Beeld Photo News

Maar eerst het voorspel. Dat begon met een stukje slapstick bij Team DSM. Welsford en Edmondson meldden zich te laat aan op het startpodium, ploegmaats Degenkolb en Eekhoff kwamen ten val in de eerste bocht.

Ondertussen zorgden Pedersen en Cavagna voor een duelletje om de hotseat. De Fransman perste er met 35:42 de referentietijd uit. Een half peloton zou er een hele middag lang de tanden op stukbijten.

Tot Van Aert uit z’n schulp kwam. De Belgische kampioen koos voor een behouden start om dan op de Côte de Domancy uit te pakken. Met 35:27 deed hij vijftien tellen beter dan Cavagna.

Maar dan het grote moment. Pogacar begon als een kanonskogel en zette de rest stevig in zijn schaduw. Alleen was de schaduw van Vingegaard nóg groter. De Deen had na 7 kilometer al 16 seconden beet op de Sloveen.

Wout van Aert. Beeld Photo News

De verschillen waren navenant en zouden doorheen de tijdrit alleen maar oplopen. Te meer omdat Pogacar aan de voet van de Côte de Domancy ook nog eens van fiets wisselde.

Doorslaggevend was het niet, want daarvoor was de overmacht van Vingegaard te groot. De gele trui demonstreerde en reed elke meter op de limiet.

Het verdict aan de meet was 1 minuut en 38 seconden. Daarmee zette Vingegaard Pogacar meteen ook terug op 1 minuut en 48 seconden in het klassement.

Derde in de tijdrit op drie (!) minuten was Van Aert. De Belgische kampioen deed symbolisch z’n petje af. De Tour lijkt beslist. Aan Pogacar om nog iets te verzinnen op de Col de la Loze en de voorlaatste rit in de Vogezen.