Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil af van voorschotfactuur voor energie

Elke maand precies betalen voor wat je gebruikt hebt aan gas en elektriciteit? Het aantal gezinnen dat daaraan de voorkeur geeft stijgt in Vlaanderen. Sinds april vorig jaar zijn de vijf grootste energieleveranciers in Vlaanderen verplicht om zo’n maandafrekening als optie te geven. Vanaf oktober worden alle energieleveranciers daartoe verplicht. In januari kozen al 29.063 Vlaamse gezinnen voor zo’n maandfacturatie, acht keer zoveel als in augustus vorig jaar.

Als het van vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) afhangt, mogen dat er nog heel wat meer zijn. Hij pleit ervoor om van ‘maandfacturatie’ de standaard te maken voor iedereen die een digitale meter heeft. Mensen die het systeem van voorschotten en een eindafrekening verkiezen, zouden dat enkel nog kunnen als ze erom vragen bij hun energiebedrijf.

“Ik heb zelf al vastgesteld dat als je als consument voor die optie wilt kiezen, dat dat zeer moeilijk terug te vinden is op de websites van energieleveranciers", zegt Van Quickenborne. Hij wijst er ook op dat de VREG, de Vlaamse Energieregulator, in november een boete oplegde omdat het zijn klanten met een digitale teller geen facturering op maandbasis aanbiedt.

De Morgen liet vorige week nog enkele mensen aan het woord die honderden euro’s terug kregen, nadat hun maandelijkse voorschotten het voorbije jaar aanzienlijk opgetrokken werden. Zulke situaties moeten vermeden worden, vindt Van Quickenborne. “Klanten moeten niet langer bankier spelen voor hun energiebedrijf.”

Energie-experts André Jurres en Johan Albrecht (UGent) zijn voorstander van het voorstel. “Dat is volgens mij net waarom we die digitale meters geïnstalleerd hebben”, zegt Jurres. Ook de Vlaamse energieregulator VREG is pro, bevestigt CEO Pieterjan Renier. Momenteel beschikt ongeveer een derde van alle gezinnen in Vlaanderen al over zo’n digitale meter. Tegen 2025 moeten dat acht op de tien gezinnen zijn. “Een maandelijkse factuur kan mensen veel bewuster maken van wat ze maandelijks verbruiken.”

Het nadeel is dan weer dat de kosten dan niet langer over het hele jaar gespreid worden. “In de wintermaanden zullen mensen dus een hogere rekening hebben, zeker als er twee uitzonderlijk koude maanden zouden zijn", zegt Albrecht.

Van Quickenborne doet het voorstel in eigen naam, hij heeft als minister van Justitie geen zeggenschap over de materie. Meer nog, hij geeft zelf aan dat de Vlaamse regering daarover beslist.

“Als de federale regering voorstellen heeft, bestuderen we die graag, helaas hebben we er nog geen mogen ontvangen”, reageert Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). “We zullen onderzoeken tot wiens bevoegdheid de vraag behoort.”