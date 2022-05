Vincent Kompany vertrekt bij Anderlecht en trekt wellicht naar Engelse tweedeklasser Burnley

Na de evaluatiegesprekken tussen clubbestuur en coach gaf een verschil in visie over de resultaten van het afgelopen seizoen de doorslag. Bij Vincent Kompany leefde het gevoel dat hij met die derde plaats en het spelersmateriaal dat voorhanden was, het onderste uit de kan had gehaald. Een mening die voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Peter Verbeke niet delen. Zij zijn van mening dat Kompany goed werk heeft geleverd, maar dat er net meer in zat dan er is uitgekomen. De vroege Europese uitschakeling tegen Vitesse, de verloren bekerfinale tegen AA Gent, de vier nederlagen tegen Union. Het zijn grote afspraken waarop het Anderlecht van Kompany dit seizoen niet thuis gaf.

Anderlecht moet nu dringend op zoek naar een nieuwe coach, over minder dan een maand start de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Brusselaars zaten al samen met Felice Mazzu, en hopen de succescoach van Union weg te kapen in het Dudenpark. Vincent Kompany is na drie jaar Anderlecht klaar voor zijn eerste buitenlandse avontuur als coach, naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Burnley in de Engelse Championship.

The Guardian meldde eerder al dat de club die zopas naar de Championship - de Engelse tweede klasse - degradeerde, op het punt staat Kompany in te lijven als nieuwe T1. Volgens The Athletic behoorde Kompany tot een shortlist van drie namen.