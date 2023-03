Viki Geunes, Peter Goossens en Tim Boury behouden drie sterren, 16 restaurants met eerste Michelinster: bekijk hier de kaart

Liefst zestien restaurants hebben dit jaar een eerste ster gekregen, vijftien in België en één in Luxemburg. Een van hen is Willem Hiele van het gelijknamige restaurant in Oudenburg. “Een enorm goede en relaxte vibe, veel finesse, veel karakter. De wilde eend is uitvoerig besproken door de inspecteurs”, klonk het bij Michelin.

In Vlaanderen zijn er behalve Willem Hiele nog vijf nieuwe sterrenrestaurants te vinden: De Bakermat (Ninove) van Kevin Graf, Misera (Antwerpen) van Nicolas Wentein, Sensum (Sint-Denijs Westrem) van Maurice De Jaeger, Table d’amis (Kortrijk) van Matthieu Beudaert en Glass (Antwerpen) van Wouter Van Tichelen.

Zeven van de nieuwe sterrenrestaurants zijn in Wallonië gevestigd. Naast La Grappe d’Or (Autelbas), die zijn ster terugwint na verlies vorig jaar, gaat het om Le Roannay (Francorchamps) van de kersverse Jonge Chef van het jaar Mathieu Vande Velde, Le vieux château (Flobecq) van Tanguy de Turck, La table de Manon (Grandhan) van Manon Schenck, Le grand verre (Durbuy) van Wout Bru, La grange d’Hamois (Emptinne) van Grégory Gillain en La table Benjamin Laborie (Ohain).

Ook twee Brusselse restaurants slepen een eerste ster in de wacht. Het gaat om Barge van Grégoire Gillard en Humus x Hortense van Nicolas Decloedt.

Tot slot gaat het nog om een Luxemburgs restaurant: Eden Rose van Valerian Prade en Caroline Esch in Kayl.

Twee sterren voor Karen Torosyan

Bozar Restaurant (Brussel) van topchef Karen Torosyan kreeg er als enige een tweede ster bij. Het applaus was opvallend luid. De jury roemde de keuken van Torosyan voor zijn “klassieke toets met een moderne verfijndheid”. Torosyan, een Armeense chef die in Georgië geboren is, werd ook “een ambachtsman pur sang” genoemd. “Zijn persoonlijke kijk op oude recepten is gedetailleerd en emotioneel”, klonk het nog.

Karen gaf heel wat lof aan topchef en mentor David Martin. “Ik ben hem zo dankbaar. Hij heeft echt me geholpen doorheen mijn carrière”, vertelde hij emotioneel.

België telt nu 22 restaurants met twee sterren en drie met drie sterren: Viki Geunes (Zilte in Antwerpen), Peter Goossens (Hof van Cleve in Kruisem) en Tim Boury (Boury in Roeselare).

Chef Karen Torosyan. Beeld BELGA

Mathieu Vande Velde (Le Roannay) is Jonge Chef van het jaar

Mathieu Vande Velde, chef van restaurant Le Roannay, recent heropend in Francorchamps, kreeg behalve een eerste ster ook de award voor Jonge Chef van het jaar in de laatste editie van de Michelin-gids. De 24-jarige chef, voormalig kandidaat in het tv-programma ‘Top Chef’, nam de keuken van het instituut over toen het minder dan een jaar geleden heropende met chef David Martin (La Paix**).

Driesterrenchefs Tim Boury (l.), Peter Goossens (2e r.) en Viki Geunes (r.) samen met de Jonge Chef van het jaar Mathieu Vande Velde. Beeld BELGA

De jury benadrukte zijn “indrukwekkende kennis van producten”, “zijn techniek” en “zijn gevoel voor associatie”, net als “zijn zeer volwassen ingesteldheid”.

Vier restaurant krijgen Groene Ster

De Michelin-gids reikte ook zogenaamde Groene Sterren uit, voor “restaurants die opvallen door hun inzet voor een duurzamere gastronomie”. Ze werden uitgereikt door ambassadrice en topchef Arabelle Meirlaen.

De eerste winnaar is Instroom van Seppe Nobels (Antwerpen). In zijn restaurant serveert hij samen met anderstalige nieuwkomers een multiculturele keuken. Alle sous-chefs zijn hun thuisland ontvlucht, op zoek naar een betere toekomst.

Ook Bart De Pooter van restaurant Wildn, opnieuw uit Antwerpen, krijgt er een. Net zoals La Grappe D’or in Autelbas (Luxemburg), Simone Catalane in Antwerpen, en Barge in Brussel.