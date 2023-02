Vijftig arrestaties en tientallen gewonden na bestorming parlement in Suriname

De hoofdstad werd vrijdagavond (lokale tijd) afgesloten nadat eerder op de dag het parlement werd bestormd. Zeker tot 06.00 uur zaterdagochtend geldt een avondklok en worden inwoners opgeroepen zich “niet op straat te begeven”. De Surinaamse autoriteiten riepen winkels op ook zaterdag gesloten te blijven. Een protest bij het parlement ontaardde vrijdag in rellen, waarna een groep demonstranten erin slaagde het overheidsgebouw te bestormen.

Een grote menigte verzamelde zich vrijdagochtend op het Onafhankelijkheidsplein om te protesteren tegen de regering. De betogers eisten onder meer het vertrek van president Santokhi. De demonstratie verliep eerst rustig en georganiseerd, maar liep uit de hand toen een aantal demonstranten over de hekken van het parlementsgebouw klom. De Surinaamse nieuwswebsite Starnieuws spreekt van een “bestorming” en beschrijft hoe betogers ramen van het gebouw ingooiden en andere vernielingen aanrichtten.

Plunderingen

Inmiddels zouden er op meer plekken in Paramaribo rellen zijn uitgebroken. Er zijn meldingen gedaan van plunderingen, onder meer bij een tankstation in de stad. Op beelden die de Surinaamse nieuwssite Waterkant deelt is te zien hoe een man probeert een vrachtwagen vol militairen in brand te steken. Ook zouden journalisten zijn bedreigd. Volgens Starnieuws is een auto van een Surinaamse journalist in brand gestoken.

De politie heeft met traangas en losse flodders geschoten om de betogers terug te dringen, die bloempotten naar de politie gooiden. Volgens lokale media zijn meerdere mensen onwel geworden en zijn zeker twintig anderen gewond geraakt. Zeker vijftig mensen zijn gearresteerd na de rellen.

‘Politie faalde tijdens protesten’

Volgens Starnieuws hebben de veiligheidsdiensten gefaald. De protesten waren lang op voorhand aangekondigd, het zou bekend zijn dat “herrieschoppers” zich tussen de demonstraten zouden mengen. De nieuwssite zegt dat de bestorming en de rellen voorkomen hadden kunnen worden, als het niet zo lang had geduurd voor de politie de situatie weer onder controle kreeg.

Ook de bonden van winkeliers wijzen op de rol van de veiligheidsdiensten tijdens de rellen. Die waren “onvoldoende voorbereid” op escalatie. “Nationaal en internationaal wordt Surinames investeringsklimaat te kijk gezet.”

De demonstranten gooiden met flessen en stenen. Beeld AFP

President Chan Santokhi zei de fundamentele vrijheden van demonstratie en protest te respecteren, maar bekritiseerde de wijze waarop. In een persconferentie gisterenavond liet Santokhi weten dat er “politie en legereenheden” op weg waren naar plekken in Paramaribo waar het nog steeds onrustig was. Ook in het weekend zal het leger in de stad aanwezig zijn, kondigde hij aan. “Om de samenleving, de rechtsstaat en de democratie te beschermen.” De regering richt een speciale eenheid op die mensen gaat opsporen die het parlement zijn binnengedrongen en zich schuldig hebben gemaakt aan vandalisme.

Een groot deel van de Surinaamse bevolking is ontevreden vanwege de bezuinigingsmaatregelen die de regering de afgelopen periode heeft genomen. Zo zijn vorige week onder andere de prijzen van brandstof, gasflessen en internet fors verhoogd. De regering staat onder leiding van Chan Santokhi. Die nam de macht over van Desi Bouterse en erfde van hem een land met een lege staatskas, dat in diepe crisis verkeert. Santokhi beloofde beterschap, maar kon die belofte nog niet waarmaken.