Vijfjarig kind overleden na val van vijfde verdieping in Charleroi

Het voorval vond plaats in de rue Champ de Gernevaux. Het kind leefde samen met zijn moeder en nog twee andere kinderen in een van de drie appartementsgebouwen in de wijk. Een van de kinderen is jonger dan het slachtoffer, het ander kind is zes jaar oud, aldus het parket. De politie zal hen nu ondervragen.

Er is niemand opgepakt en de omstandigheden van de val zijn nog onbekend, klinkt het. Het parket zal nog ter plaatse komen.

In de wijk stierf op 16 augustus 2017 eerder een 4-jarige jongen, na een val uit het raam van zijn slaapkamer op de zesde verdieping van het flatgebouw.