Viervoudig moordenaar Alexander Dean (29) schuldig bevonden door volksjury

Dean trok op 25 juli 2017 naar het huis van zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) uit Moere, een deelgemeente van Gistel. Beiden hadden meer dan een jaar een relatie, maar Dean kon de breuk niet verkroppen. In de woning stak hij zowel Maïlys als haar aanwezige grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) dood. De Nederlander nam de vlucht en kon pas 20 uur later opgepakt worden in de Delhaize van Oostende.

De ochtend van de moord in Moere trok Dean naar het Gentse Sint-Amandsberg waar hij ook fotograaf Jeroen Verstraete (39) om het leven bracht. Verstraete was al enkele maanden bevriend met Maïlys en nam verschillende foto’s van het meisje. Aan de beschuldigde zou ze verteld hebben dat ze tijdens die pikante fotoshoots werd verkracht.

Enkele dagen na zijn arrestatie legde Dean volledige bekentenissen af. Zijn advocaat Brecht Horsten pleitte woensdagnamiddag wel tevergeefs dat hij bij het doden van de grootouders van Maïlys niet met voorbedachten rade handelde.

Foltering

Op het assisenproces vandaag las voorzitter Willem De Pauw voor waarom de moord op en foltering van fotograaf Verstraete bewezen werd verklaard. “De diepe messteek in het hart toont aan dat de beschuldigde handelde met het oogmerk om hem te doden. Er is uit het onderzoek ook gebleken dat hij een diepe wrok koesterde en plannen smeedde om Jeroen Verstraete om het leven te brengen. Dat blijkt uit conversaties via sociale media met Maïlys Descamps. Er is niet de minste twijfel over de voorbedachtheid.”

“De beschuldigde sloeg Jeroen Verstraete neer met een baseballknuppel, spoot pepperspray in z’n gezicht en liet hem zichzelf vervolgens zo goed als volledig naakt tapen aan handen en voeten”, klinkt het verder. “Hij ondervroeg hem de ganse avond en nacht, terwijl hij voortdurend gekneveld was en zich springend en kruipend moest verplaatsen onder de voortdurende bedreiging van de beschuldigde. Jeroen Verstraete verkeerde al die tijd in doodsangsten. Over de foltering bestaat ook niet de minste twijfel.”

Ook de feiten op Descamps, Cappon en Vanleene werden allemaal bewezen verklaard. “Maïlys overleed volgens de wetsdokter door een diepe messteek in het hart. De beschuldigde kondigde in een conversatie op sociale media ruim op voorhand aan haar en zichzelf om het leven te zullen brengen. Marie-José en Gery zijn volgens de wetsdokter dan weer overleden door verschillende, diepe messteken in de romp. Net als bij Maïlys bestaat ook bij hen niet de minste twijfel dat de doodslagen met voorbedachten rade werden gepleegd.”

Donderdag worden de debatten over de strafmaat gehouden. Alexander Dean riskeert levenslange opsluiting.