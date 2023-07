Vier vermisten na helikoptercrash tijdens gezamenlijke legeroefening VS en Australië

De Australische minister van Defensie Richard Marles zei dat de helikopter van het type MRH-90 Taipan vrijdagavond laat in de zee stortte in de buurt van Hamilton Island bij de deelstaat Queensland in het noordoosten van Australië. Volgens de website van de Australische marine schaften het Australische leger en de marine 46 van deze toestellen van Europese makelij aan. De eerste twee MRH-90 Taipan helikopters kwamen in 2007 in dienst.

Volgens Marles waren de vier inzittenden na een nachtelijke zoektocht nog niet gevonden en zou de zoektocht zaterdag voortgezet worden. Alle vier hadden de Australische nationaliteit. “De families van de vier bemanningsleden zijn op de hoogte gebracht van dit incident en onze hoop en gedachten zijn heel erg bij de helikopterbemanning en hun families”, voegde Marles eraan toe. “We hopen zeer op beter nieuws in de loop van deze dag.”

Ambtenaren hebben nog niet gezegd wat de oorzaak is van het incident dat plaatsvond in de tweede week van Talisman Sabre. Het is nog niet duidelijk wanneer de militaire oefening weer hervat wordt. Talisman Sabre eindigt op 4 augustus.